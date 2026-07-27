Ricetta del giorno: Linguine al limone e gamberi

Le linguine al limone e gamberi sono un primo piatto raffinato ma facile da preparare. Il profumo degli agrumi esalta la delicatezza dei gamberi, mentre una leggera crema rende il piatto vellutato senza appesantirlo. Perfetto per un pranzo della domenica o una cena speciale.
Ingredienti (4 persone)
- 320 g di linguine
- 400 g di gamberi sgusciati
- 1 limone non trattato
- 200 ml di panna da cucina (oppure 100 g di formaggio spalmabile)
- 1 spicchio d'aglio
- Prezzemolo fresco tritato
- Olio extravergine d'oliva
- Sale
- Pepe nero
Preparazione
- Cuocete le linguine in abbondante acqua salata.
- Nel frattempo fate rosolare l'aglio con un filo d'olio, aggiungete i gamberi e cuoceteli per 3-4 minuti.
- Eliminate l'aglio e unite la panna, la scorza grattugiata del limone e due cucchiai del suo succo.
- Mescolate fino a ottenere una crema delicata.
- Scolate la pasta al dente e trasferitela nella padella con il condimento, aggiungendo un mestolino di acqua di cottura se necessario.
- Completate con prezzemolo tritato e una macinata di pepe.
Il consiglio
Per un gusto ancora più intenso aggiungete qualche fogliolina di timo fresco oppure sostituite la panna con burrata frullata, da incorporare a fuoco spento per una consistenza ancora più cremosa.
Tempo di preparazione: 25 minuti
Difficoltà: Facile
Calorie: circa 510 kcal a porzione.
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