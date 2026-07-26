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Ricetta del giorno: Pasta fredda mediterranea con tonno, limone e olive

Ricetta del giorno: Pasta fredda mediterranea con tonno, limone e olive

Una ricetta fresca, leggera e ricca di sapore, ideale per il pranzo estivo

(1 minuto di lettura)
A cura di Enza Perna

Una ricetta fresca, leggera e ricca di sapore, ideale per il pranzo estivo. Si prepara in pochi minuti ed è perfetta anche da portare al mare o in ufficio.

Ingredienti (4 persone)

  • 320 g di pasta corta (fusilli o farfalle)
  • 200 g di tonno sott'olio sgocciolato
  • 250 g di pomodorini ciliegino
  • 80 g di olive nere denocciolate
  • 100 g di mozzarella ciliegine
  • Scorza grattugiata di 1 limone non trattato
  • Qualche foglia di basilico fresco
  • Olio extravergine d'oliva
  • Sale e pepe q.b.

Preparazione

  1. Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente.
  2. Raffreddarla subito sotto l'acqua fredda e lasciarla sgocciolare bene.
  3. Tagliare a metà i pomodorini e le mozzarelline, affettare le olive e sminuzzare il tonno.
  4. Riunire tutti gli ingredienti in una ciotola capiente.
  5. Aggiungere la scorza di limone, il basilico spezzettato a mano, un filo d'olio extravergine, una macinata di pepe e mescolare delicatamente.
  6. Lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.

Il consiglio dello chef

Per un sapore ancora più intenso, aggiungi qualche cappero dissalato e sostituisci parte dell'olio con un cucchiaino di succo di limone. Evita invece di eccedere con il succo se prevedi di conservarla a lungo, per non alterare la consistenza della mozzarella.

Tempo di preparazione

  • Preparazione: 15 minuti
  • Cottura: 10 minuti
  • Riposo: 30 minuti

Tempo totale: circa 55 minuti

Difficoltà: Facile

Calorie: circa 480 kcal a porzione.

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