Ricetta del giorno: Pasta fredda mediterranea con tonno, limone e olive

Una ricetta fresca, leggera e ricca di sapore, ideale per il pranzo estivo. Si prepara in pochi minuti ed è perfetta anche da portare al mare o in ufficio.
Ingredienti (4 persone)
- 320 g di pasta corta (fusilli o farfalle)
- 200 g di tonno sott'olio sgocciolato
- 250 g di pomodorini ciliegino
- 80 g di olive nere denocciolate
- 100 g di mozzarella ciliegine
- Scorza grattugiata di 1 limone non trattato
- Qualche foglia di basilico fresco
- Olio extravergine d'oliva
- Sale e pepe q.b.
Preparazione
- Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente.
- Raffreddarla subito sotto l'acqua fredda e lasciarla sgocciolare bene.
- Tagliare a metà i pomodorini e le mozzarelline, affettare le olive e sminuzzare il tonno.
- Riunire tutti gli ingredienti in una ciotola capiente.
- Aggiungere la scorza di limone, il basilico spezzettato a mano, un filo d'olio extravergine, una macinata di pepe e mescolare delicatamente.
- Lasciare riposare in frigorifero per almeno 30 minuti prima di servire.
Il consiglio dello chef
Per un sapore ancora più intenso, aggiungi qualche cappero dissalato e sostituisci parte dell'olio con un cucchiaino di succo di limone. Evita invece di eccedere con il succo se prevedi di conservarla a lungo, per non alterare la consistenza della mozzarella.
Tempo di preparazione
- Preparazione: 15 minuti
- Cottura: 10 minuti
- Riposo: 30 minuti
Tempo totale: circa 55 minuti
Difficoltà: Facile
Calorie: circa 480 kcal a porzione.
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