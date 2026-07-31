La calamarata con pesto di pistacchi, gamberi e pomodorini confit è un piatto che unisce la dolcezza dei crostacei alla cremosità del pistacchio e all'intensità dei pomodorini lentamente caramellati in forno. Una ricetta semplice da realizzare ma capace di conquistare anche gli ospiti più esigenti.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta tipo calamarata

300 g di gamberi sgusciati

200 g di pomodorini ciliegino

120 g di pistacchi sgusciati non salati

40 g di Parmigiano Reggiano

5-6 foglie di basilico

Olio extravergine d'oliva

1 spicchio d'aglio

Sale

Pepe

Preparazione

Tagliate i pomodorini a metà, disponeteli su una teglia con un filo d'olio, sale e pepe e cuoceteli a 150°C per circa 45 minuti.

Nel frattempo preparate il pesto frullando i pistacchi con il Parmigiano, il basilico e abbondante olio extravergine fino a ottenere una crema vellutata.

Cuocete la calamarata in abbondante acqua salata.

In una padella fate dorare leggermente uno spicchio d'aglio con un filo d'olio, eliminatelo e fate saltare i gamberi per appena due minuti.

Scolate la pasta al dente, unitela ai gamberi, aggiungete il pesto di pistacchi ammorbidito con un mestolino di acqua di cottura e completate con i pomodorini confit.

Servite con una manciata di pistacchi tritati e qualche foglia di basilico fresco.

Il consiglio dello chef

Per un gusto ancora più intenso aggiungete una grattugiata di scorza di limone biologico poco prima di servire: esalterà sia il pistacchio sia i gamberi.

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti (pomodorini) + 12 minuti (pasta)

Difficoltà: Media

Calorie: circa 620 kcal a porzion