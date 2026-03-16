giunta ai titoli di coda la storia d’amore tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, nata durante l’edizione 2024-2025 del Grande Fratello.

Ad annunciarlo è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza, che in una storia pubblicata su Instagram ha confermato la rottura tra i due ex gieffini.

“Mariavittoria e Tommaso si sono lasciati – ha scritto Venza –. I due ragazzi non vogliono rilasciare alcun comunicato al momento. Stanno vivendo la loro vita e cercate di accettarlo. Le storie finiscono”.

I segnali social della crisi tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

Nelle ultime settimane i follower più attenti avevano già notato diversi segnali social di distanza tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Tra gli indizi che avevano alimentato i dubbi sulla crisi della coppia l’assenza di foto insieme sui rispettivi profili, le interazioni social ridotte e la distanza prolungata tra i due.

Nonostante alcuni tentativi di rassicurare i fan, molti utenti avevano iniziato a sospettare che la relazione stesse attraversando un momento difficile. Argomenti grande fratello

Mariavittoria Minghetti rompe il silenzio sulla crisi

Qualche giorno fa la stessa Mariavittoria Minghetti aveva deciso di intervenire indirettamente proprio tramite Amedeo Venza, confermando che la coppia stava vivendo una fase complicata.

Nel messaggio condiviso dall’esperto di gossip si leggeva: “Partendo dal presupposto che molti sono ossessionati e pesantissimi, anche riguardo cose che non stanno né in cielo né in terra, tipo la violenza ecc ecc, vi dico che i due ragazzi non stanno vivendo un momento sereno. Distanza, lavoro e incomprensioni dovute alla lontananza non aiutano il rapporto. Si sentono tutti i giorni, parlano, discutono, ma al momento non si stanno vedendo”.

Parole che avevano già fatto intuire una crisi profonda tra i due.

Il gesto su Instagram che conferma la rottura

Nelle ultime ore è arrivato anche un altro segnale che ha fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno infatti smesso di seguirsi su Instagram, gesto spesso interpretato come la conferma definitiva di una rottura.

Con l’annuncio di Amedeo Venza, quindi, la relazione tra i due ex protagonisti del Grande Fratello va definitivamente in archivio.