Grande Fratello Vip, Paola Caruso furiosa contro Antonella Elia: insulti choc e minaccia di lasciare la casa

Tensione alle stelle al Grande Fratello Vip dopo l’ultima puntata. Il pubblico ha premiato Antonella Elia, eleggendola prima finalista di questa edizione, ma il risultato del televoto ha scatenato la dura reazione di Paola Caruso. La showgirl non ha nascosto la delusione e si è lasciata andare a uno sfogo durissimo contro la coinquilina.

Paola Caruso contro Antonella Elia dopo la finale conquistata

Subito dopo la diretta, Paola Caruso si è appartata in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, dove ha espresso tutta la sua rabbia per l’esito del televoto.

Durante il confronto, l’ex Bonas di Avanti Un Altro ha usato parole molto forti nei confronti di Antonella Elia, definendola in più occasioni “violenta” e “psicopatica”. Uno sfogo acceso che ha spinto anche Francesca Manzini a tentare di calmare la compagna d’avventura.

Secondo Paola Caruso, la scelta del pubblico sarebbe incomprensibile: a suo dire, una concorrente con certi atteggiamenti non avrebbe dovuto raggiungere la finale del reality.

“Il Grande Fratello doveva squalificarla”

Nel corso della sua invettiva, Paola Caruso ha attaccato anche la produzione del programma, sostenendo che Antonella Elia avrebbe dovuto essere squalificata.

La gieffina ha fatto riferimento ad alcuni episodi avvenuti nella casa, tra cui il lancio dei cocchi e alcune frasi ritenute aggressive. Per questo motivo, secondo la showgirl, il regolamento del reality avrebbe dovuto portare a un provvedimento disciplinare immediato.

Le sue dichiarazioni hanno rapidamente acceso il dibattito anche tra i telespettatori e sui social, dove il confronto tra le due concorrenti continua a dividere il pubblico. Argomenti grande fratello

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Le confidenze a Marco Berry: “Mi avevano avvisata”

Dopo essersi calmata, Paola Caruso è rimasta sola con Marco Berry, al quale ha confidato di essere stata messa in guardia già prima dell’ingresso nella casa.

La concorrente ha raccontato che alcune persone vicine al suo entourage le avrebbero suggerito di fare attenzione ad Antonella Elia, convinte che tra loro potesse nascere uno scontro acceso durante il programma.

Parole che aggiungono nuovi retroscena a una rivalità già esplosa davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip.

Paola Caruso minaccia l’addio al Grande Fratello Vip

La tensione accumulata durante la serata avrebbe portato Paola Caruso anche a minacciare l’abbandono del reality. In piena notte, la showgirl ha dichiarato di voler lasciare la casa e tornare da suo figlio, dicendosi profondamente turbata dalla situazione.

Resta ora da capire se si sia trattato soltanto di uno sfogo del momento o se la concorrente deciderà davvero di lasciare il programma.