Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante si ritira: "Sto male a vivere in questo posto chiuso"

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 17 aprile. Nel corso della serata è arrivata la conferma ufficiale dell’addio di Nicolò Brigante, che dopo giorni di dubbi e riflessioni ha scelto di abbandonare definitivamente il reality show condotto da Ilary Blasi.

La decisione del concorrente ha sorpreso pubblico e coinquilini, diventando uno dei momenti più discussi della serata e destinato a far parlare fan e social nelle prossime ore.

Nicolò Brigante lascia il Grande Fratello Vip: il tentativo della famiglia

Per provare a convincerlo a restare nella Casa, in studio sono arrivate la mamma Serena e la sorella Simona, pronte a sostenerlo e a tirargli su il morale. Un momento molto emozionante che però non è bastato a fargli cambiare idea.

Nonostante l’affetto delle sue familiari e il tentativo della produzione di rasserenarlo, Nicolò Brigante ha confermato la volontà di interrompere il suo percorso nel programma.

I motivi dell’abbandono di Nicolò Brigante

Prima di riabbracciare la madre e la sorella, il concorrente ha spiegato a Ilary Blasi le ragioni del suo malessere vissuto nelle ultime settimane: “Mi fa stare male vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze. Non ho un carattere fortissimo, ma la mancanza di certezze mi fa vedere tutto nero. Non riesco a dormire bene la notte, quindi le energie sono sempre meno”.

Il gesto della mamma Serena e l’anello del nonno

Durante il confronto, la mamma Serena ha consegnato a Nicolò un anello appartenuto al nonno, nel tentativo di trasmettergli forza e convincerlo a restare in gioco. Argomenti grande fratello

Un gesto carico di significato che ha commosso il pubblico, ma che non ha cambiato la decisione finale del gieffino.

L’annuncio ufficiale: “Faccio fatica a rimanere qui dentro”

Dopo il confronto con la famiglia, Nicolò Brigante ha annunciato ufficialmente il ritiro dal Grande Fratello Vip: “Ho scoperto cose che non pensavo di me, ho dovuto fare i conti con tutto. Faccio tanta fatica a rimanere qui dentro”.

Il legame con Blu Barbara Prezia ha influito sulla scelta

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la crisi di Nicolò sarebbe iniziata dopo l’uscita dalla Casa di Blu Barbara Prezia, concorrente alla quale si era legato molto fin dalle prime settimane.

Alla ragazza, che ipotizzava una possibile eliminazione, Nicolò aveva confidato che l’avrebbe seguita fuori dal gioco nel caso fosse uscita davvero. Dopo l’eliminazione di Blu Barbara Prezia, il concorrente ha iniziato a maturare sempre di più l’idea dell’abbandono, fino all’annuncio definitivo arrivato nella puntata del 17 aprile.