GF Vip, Paola Caruso minaccia Antonella Elia: "Ti porto in tribunale". Esplode il caos nella Casa

La vittoria di Antonella Elia al televoto, che l’ha portata a diventare la prima finalista del Grande Fratello Vip, ha immediatamente alterato gli equilibri già fragili della Casa. La puntata ha lasciato strascichi importanti, culminati in una discussione accesa che ha coinvolto diverse concorrenti e, in particolare, Paola Caruso.

Il brindisi per Antonella Elia e il rifiuto di Paola Caruso

Dopo la diretta, alcuni concorrenti tra cui Francesca Manzini, Adriana Volpe, Marco Berry, Raimondo Todaro e perfino Alessandra Mussolini hanno deciso di celebrare il traguardo di Antonella Elia con un brindisi.

Non tutti, però, hanno partecipato. Paola Caruso ha scelto di non unirsi ai festeggiamenti, rifiutando lo spumante e commentando duramente la situazione: “No, io non brindo per nessuno. È uno schifo quello che è successo stasera”.

La frase contestata e la minaccia di querela

Lo scontro tra Paola Caruso e Antonella Elia ha radici in un episodio precedente. Durante le nomination di due settimane fa, Antonella avrebbe pronunciato la frase: “Zitta, ti do uno schiaffo”.

Una dichiarazione che non è stata dimenticata da Paola Caruso, la quale nella serata successiva ha reagito duramente, arrivando a minacciare una possibile azione legale una volta terminata l’esperienza televisiva.

Secondo quanto dichiarato, l’ex Bonas avrebbe parlato apertamente di querela e risarcimento danni, sostenendo di voler affidare la questione ai propri legali. Argomenti grande fratello

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Lo scontro in diretta nella Casa

Durante il confronto, Paola Caruso ha attaccato Antonella Elia con toni molto duri, criticando anche la sua vittoria nel reality e il sostegno ricevuto dal pubblico.

La replica di Antonella Elia, invece, è stata più ironica e distaccata: “Ma sta male questa. La cosa degli avvocati fa troppo ridere”.

Le parole hanno ulteriormente alimentato la tensione, portando Paola a un nuovo sfogo: “Ride bene chi ride ultimo, te la vedrai con i miei avvocati. Sei una poveretta, sei sola e triste”.

L’intervento degli altri concorrenti

Nel mezzo della discussione, altri inquilini hanno commentato la situazione con stupore. Francesca Manzini ha sintetizzato il clima surreale con una battuta: “Il Grande Fratello diventa Forum. Qui tra un po’ ci quereliamo tutti”.