GF Vip, anticipazioni dodicesima puntata: annuncio choc di Ilary Blasi, torna Paola Caruso

Questa sera, venerdì 24 aprile, in prima serata su Canale 5, torna il grande appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Al suo fianco, in studio, le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

La dodicesima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena, confronti accesi, sorprese e strategie destinate a cambiare gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Ilary Blasi entra nella Casa: annuncio importante sul futuro del programma

Uno dei momenti più attesi della serata sarà senza dubbio l’ingresso a sorpresa di Ilary Blasi nella Casa del Grande Fratello Vip 8. La conduttrice comunicherà ai concorrenti una notizia importante che riguarda le sorti della trasmissione.

Un annuncio che potrebbe avere conseguenze immediate sul gioco e sugli equilibri tra i protagonisti del reality.

Alessandra Mussolini contro tutti: confronto diretto con i rivali

Spazio poi a Alessandra Mussolini, protagonista di numerosi scontri nelle ultime settimane. La concorrente non sembra intenzionata a fare passi indietro e questa sera affronterà i suoi rivali uno a uno.

Il confronto promette scintille e potrebbe regalare nuovi momenti di tensione in diretta.

Paola Caruso rientra in gioco: la vendetta è pronta

Clamoroso colpo di scena anche per Paola Caruso. I concorrenti credono che sia stata eliminata definitivamente, ma in realtà la showgirl è rimasta nascosta nel monolocale, dove ha avuto modo di osservare tutto.

Questa sera rientrerà a sorpresa nella Casa e tornerà ufficialmente in gioco. Su chi si abbatterà la sua vendetta?

Sfida di danza tra squadre: il pubblico decide il vincitore

Dopo giorni di prove, coreografie e discussioni, arriva il momento della sfida tra talenti. Le due squadre si contenderanno la vittoria in un duello all’ultimo passo di danza. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

lucia ilardo

paola caruso

alessandra mussolini

Sarà il televoto del pubblico a decretare il gruppo migliore, che conquisterà un importante vantaggio strategico.

Lucia Ilardo tra dubbi e scuse attese da tempo

Riflettori puntati anche su Lucia Ilardo. I concorrenti si dividono tra chi la considera una persona sincera e chi invece la vede come una fine stratega.

La gieffina risponderà alle critiche e vivrà un momento molto emozionante: riceverà finalmente le scuse che aspetta da tempo.

Stanza dei segreti: missione per Alessandra Mussolini e Paola Caruso

Nel corso della serata, Alessandra Mussolini e Paola Caruso entreranno nella misteriosa stanza dei segreti. Qui scopriranno un’informazione riservata che dovranno custodire con attenzione.

Il comunicato parla di un segreto “biondo” e “stellare”, dettaglio che lascia già intuire un nome molto atteso.

Arriva Valeria Marini: nuovo ciclone nella Casa

La grande sorpresa finale della puntata sarà l’arrivo di Valeria Marini. La showgirl è pronta a entrare nella Casa e a portare scompiglio tra i concorrenti.

Il suo ingresso potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il proseguimento di Grande Fratello Vip.