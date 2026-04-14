Daniele De Bosis vuota il sacco su Vittoria Egidi: "Mi tradì con Salvatore Di Carlo"

Daniele De Bosis ha deciso di raccontare tutta la sua verità sulla storia d’amore con Vittoria Egidi, tornata al centro del gossip negli ultimi giorni per la presunta gravidanza avuta con Salvatore Di Carlo.

L’ex protagonista di Temptation Island è intervenuto in esclusiva a Lollo Magazine, svelando retroscena inediti e dettagli molto forti sulla relazione vissuta con l’ex fidanzata del reality.

Vittoria Egidi e Salvatore Di Carlo: la presunta gravidanza fa esplodere il gossip

Negli ultimi giorni il nome di Vittoria Egidi è rimbalzato ovunque sul web dopo una clamorosa indiscrezione. Tutto è iniziato quando Salvatore Di Carlo, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex marito di Teresa Cilia, ha pubblicato sui social una foto che lo ritraeva con in braccio un neonato.

Da quel momento è partito il toto-nome sulla presunta madre del bambino. Tra i nomi più citati dagli utenti è emerso proprio quello di Vittoria Egidi, alimentando sempre di più i rumors su una possibile maternità mai confermata ufficialmente.

La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, generando curiosità e numerose reazioni tra fan e appassionati di gossip.

Le rivelazioni di Daniele De Bosis: “Era tornata con me, poi mi tradì”

A intervenire sulla vicenda è stato anche Daniele De Bosis, che ha raccontato di essere tornato insieme a Vittoria Egidi prima della rottura definitiva.

Secondo il suo racconto, la relazione sarebbe finita nel 2024 proprio a causa di un tradimento con Salvatore Di Carlo, con il quale Vittoria starebbe insieme da circa due anni. Argomenti uomini e donne

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Nel video anteprima dell’intervista rilasciata a Casa Lollo, Daniele ha ricordato uno degli episodi che gli fece capire che qualcosa non andava.

“La sera la chiamo e le chiedo: ‘Senti Vittoria, che facciamo il 15? Facciamo qualcosa per Ferragosto?’. Lei mi risponde: ‘Non mi mettere ansia, non so nemmeno quando torno domani e tu già stai pensando a Ferragosto?’”.

Un dialogo che, secondo De Bosis, segnò l’inizio della fine del loro rapporto.

“Una storia tossica”: il duro sfogo dell’ex volto di Temptation Island

Nel corso dell’intervista, Daniele De Bosis ha definito la relazione con Vittoria Egidi come estremamente complicata e dolorosa.

“Era una storia tossica: silenzi punitivi, quando litigavamo per cinque giorni non mi parlava. Io non mangiavo… una storia veramente tossica”.

Daniele ha inoltre rivelato di essersi rivolto a una psicologa per superare quel periodo.