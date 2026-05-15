GF Vip anticipazioni semifinale: consegna misteriosa, Ilary Blasi nella Casa e televoto flash spietato

Stasera, venerdì 15 maggio, in prima serata su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip, il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Una semifinale costruita per ribaltare equilibri e certezze, con decisioni decisive che potrebbero cambiare il destino dei concorrenti a un passo dalla finale.

In studio, a commentare gli sviluppi della Casa, ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, pronte ad analizzare strategie, tensioni e nuovi colpi di scena.

Televoto decisivo: Raul contro Renato per un posto in finale

La serata si apre con il televoto tra Raul Dumitras e Renato Biancardi, chiamati a contendersi il quarto posto da finalista. Un verdetto che pesa sugli equilibri del gioco e potrebbe riscrivere le strategie dell’ultima fase del reality. Argomenti grande fratello

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Non sarà l’unica decisione cruciale: votazioni flash ed eliminazioni improvvise potrebbero cambiare tutto a un passo dal traguardo.

Un ingresso a sorpresa nella Casa

Momento chiave della puntata sarà l’ingresso nella Casa di Ilary Blasi, pronta a varcare la Porta Rossa per comunicare agli inquilini una rivelazione speciale. Un annuncio inatteso che potrebbe influenzare umori, alleanze e strategie proprio nella fase più delicata del gioco.

Il ritorno di Valeria Marini e la consegna misteriosa

Grande attesa per il ritorno di Valeria Marini, che farà nuovamente ingresso nella Casa per una consegna speciale. Resta il mistero su cosa dovrà recapitare e su quali effetti avrà la sua presenza sugli equilibri già fragili tra gli inquilini.

Polemiche e tensioni: Manzini e Ilardo sotto i riflettori

Continua il momento complesso per Francesca Manzini, al centro di critiche e discussioni, ma determinata a difendere il proprio percorso nel gioco. Occhi puntati anche su Lucia Ilardo, finita nel mirino delle osservazioni di Antonella Elia, che ne ha messo in dubbio il valore come finalista.

Per Ilardo, però, la serata porterà anche un momento emotivo importante: l’incontro con la madre e la possibilità di ricucire un rapporto difficile.

Scontro tra protagonisti: Todaro, Elia e Mussolini

Scintille tra Raimondo Todaro, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, con accuse e confronti sul percorso di gioco e sulle dinamiche interne della Casa.

Sotto osservazione anche il rapporto tra Todaro e Manzini, sempre più centrale nelle dinamiche del reality.

Sfida dei talenti: uomini contro donne

Spazio infine alla sfida dei talenti, con la contrapposizione tra team maschile e femminile in una prova di coreografia.

Da una parte il gruppo legato a Francesca, dall’altra quello guidato da Raimondo: una sfida che va oltre la gara e incide sugli equilibri psicologici della Casa.