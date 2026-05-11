GF Vip, Adriana Volpe spiazza Antonella Elia: “Il tuo ex mi ha mandato dei vocali"

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Antonella Elia è tornata a riflettere sulla sua relazione passata con Pietro Delle Piane, lasciando emergere emozioni contrastanti e ricordi che sembravano sopiti.

Antonella Elia tra dubbi e nostalgia

Durante una conversazione con Adriana Volpe, Antonella ha ammesso che negli ultimi giorni stanno riaffiorando anche i ricordi positivi legati alla sua storia d’amore con Pietro.

“Io credo che sia completamente conclusa la cosa. Irrimediabilmente”, ha dichiarato la Elia, convinta che non ci sia più spazio per un ritorno di fiamma. Argomenti grande fratello

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Nonostante ciò, la showgirl ha riconosciuto un cambiamento nel suo modo di ricordare la relazione, passando da una visione più negativa a una più sfumata.

Il consiglio di Adriana Volpe: “Datti tempo”

Adriana Volpe ha invitato l’amica a non prendere decisioni affrettate, sottolineando l’importanza di lasciar sedimentare le emozioni prima di chiudere definitivamente una storia importante.

“Datti tempo”, le ha detto con fermezza, lasciando intendere che i sentimenti potrebbero non essere del tutto sopiti.

Secondo Adriana, il fatto che Antonella stia ricordando anche i momenti felici è un segnale significativo da non ignorare.

La rivelazione inaspettata: i vocali di Pietro Delle Piane

Il momento più sorprendente del confronto è arrivato quando Adriana Volpe ha fatto una confessione inattesa: “Lo sai che Pietro Delle Piane mi ha inviato dei vocali prima di venire qua? Di starti vicino”.

La dichiarazione ha spiazzato completamente Antonella Elia, che non era a conoscenza di questo gesto.

“E cosa ti ha detto?”, ha chiesto immediatamente la gieffina, visibilmente colpita.

Adriana ha poi spiegato che Pietro le avrebbe chiesto di stare vicina ad Antonella, dimostrando ancora un forte legame emotivo nei suoi confronti.

La reazione di Antonella Elia

Di fronte a questa rivelazione, Antonella ha reagito con sorpresa ma anche con un’apertura emotiva: “È bello che ti abbia detto di starmi vicino”.

Parole che lasciano intravedere come la storia con Pietro Delle Piane, nonostante le difficoltà e le rotture, continui a occupare uno spazio importante nei pensieri della showgirl.