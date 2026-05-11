GF Vip, Francesca Manzini shock sulla sorella Lilli: “Potrebbe davvero querelarmi”

Durante una recente puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini è tornata al centro dell’attenzione per il complesso rapporto con la sorella Lilli Manzini, già emerso in precedenti episodi del reality.

Il legame tra le due è stato descritto più volte come distante e altalenante, ma alcuni episodi recenti hanno riacceso il dibattito sia dentro che fuori dalla Casa.

Un rapporto complicato tra le due sorelle Manzini

In passato, Lilli Manzini aveva espresso anche opinioni critiche sulla partecipazione della sorella al programma, arrivando addirittura a dichiarare il desiderio di una sua eliminazione dal reality. Argomenti grande fratello

Dal canto suo, Francesca Manzini aveva raccontato un rapporto quasi assente, dichiarando in un confronto con Marco Berry: “Non ci sentiamo tanto. Lei è sposata, ha la sua vita. Siamo due figlie uniche. Lei ha quattordici anni di più”.

Uno sfogo che aveva generato numerose reazioni tra pubblico e concorrenti.

Il video di Lilli e la reazione inaspettata di Francesca

Nel corso dell’ultima puntata, la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato a Francesca Manzini la presenza di un videomessaggio della sorella, presentato con toni affettuosi e distensivi. Prima ancora della visione del video, però, la comica ha spiazzato tutti con una battuta: “Ok, mi ha querelato?”.

Le spiegazioni nella Casa e le reazioni degli altri concorrenti

Dopo la messa in onda del video, diversi concorrenti hanno chiesto chiarimenti a Francesca Manzini. In particolare, Raimondo Todaro ha cercato di interpretare le sue parole: “La cosa che hai detto che forse ti aveva denunciato è strana, noi l’abbiamo percepita male. Forse volevi sdrammatizzare”.

Tuttavia, la concorrente ha ribadito che non si trattava di una battuta: “No, non stavo sdrammatizzando o giocando, ero seria, perché io la conosco. Perché ho pensato che mi potesse querelare davvero? Lo so io perché lo penso. Lo so, ma non ne parlerò”.

Lo scontro di interpretazioni nella Casa del GF Vip

Le parole di Francesca Manzini hanno lasciato perplessi gli altri concorrenti. Renato Biancardi ha sottolineato come il gesto della sorella, che ha registrato un videomessaggio per il programma, fosse un segnale positivo: “Quella roba era una cavolata. Ma spero che tu scherzassi. Perché lei ha registrato un video e l’ha mandato al Grande Fratello mettendoci la faccia”.

Anche Raimondo Todaro ha invitato la concorrente a non alimentare ulteriori polemiche: “Tienitelo per te il motivo e non ne parlare, che poi ci fanno altre clip. Non ne parlare con nessuno, fammi questa cortesia”.