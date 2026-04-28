Uomini e Donne, crisi superata tra Agnese De Pasquale e Roberto Priolo? Ecco la verità sul loro rapporto

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo si sono conosciuti nell’ultima stagione di Uomini e Donne, dove tra loro è scattata subito una forte sintonia.

Inizialmente, Agnese sembrava interessata soprattutto a Federico Mastrostefano, ma l’arrivo di Roberto ha cambiato completamente gli equilibri del percorso nel dating show di Maria De Filippi. La conoscenza tra i due è diventata rapidamente sempre più intensa.

La promessa di matrimonio a Verissimo

Dopo l’uscita dagli studi televisivi, la coppia è stata ospite di Verissimo, dove ha sorpreso tutti annunciando l’intenzione di sposarsi.

La data scelta aveva un significato molto profondo per Agnese De Pasquale: “Sarebbe quella del 28 giugno, giorno in cui è venuta a mancare mia sorella. Vorrei rendere questo giorno così triste anche bello”.

La crisi improvvisa prima del matrimonio

Nonostante l’entusiasmo iniziale, negli ultimi giorni la coppia ha attraversato un momento difficile. Agnese e Roberto hanno infatti ammesso pubblicamente di vivere una crisi, sorprendendo i fan proprio a ridosso delle nozze.

Una situazione che ha generato discussioni e polemiche sui social e tra gli appassionati del programma. Argomenti uomini e donne

La risposta di Agnese: “Nessun colpevole, solo un momento difficile”

Successivamente, Agnese De Pasquale ha voluto chiarire la situazione, spiegando che non si tratta di una rottura definitiva: “Quando si perde, si perde in due e non ci sono colpevoli e vittime. Speriamo di vincere entrambi e di stare ancora insieme”.

Parole che hanno lasciato aperta la possibilità di un riavvicinamento.

La riconciliazione: il ritorno dell’amore

Nelle ultime ore, i segnali social sembrano confermare la pace ritrovata. Roberto Priolo ha pubblicato una foto che li ritrae mano nella mano accompagnata da una dedica significativa: “Io. Tu. Noi. In mezzo al rumore, io scelgo te. Non perché sia facile, ma perché è vero. E quando è vero… resta”.

A rafforzare il momento, anche la risposta di Agnese, che ha condiviso una citazione di Paulo Coelho: “Quando le tue gambe sono stanche, cammina con il cuore”.