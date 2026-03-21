Durante il GF Vip, Cesara Buonamici è stata ripresa con dei fogli in mano: appunti, scaletta o qualcosa di più? Il suo gesto ha subito catturato l’attenzione del pubblico

Un'inquadratura, pochi fotogrammi innocenti, e Grande Fratello Vip ha già il suo caso di puntata. E no, non parliamo delle scaramucce tra Adriana Volpe e Antonella Elia, né del botta e risposta tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli, o delle frecciatine della stessa Volpe all'opinionista.

Come riportato da Fanpage.it, durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, la telecamera ha catturato Cesara Buonamici con dei fogli tra le mani. Niente di scandaloso, in apparenza. Ma in televisione, l'apparenza conta più di ogni altra cosa.

Cosa si vede nell’immagine

La freccia bianca nell'immagine scelta come copertina punta direttamente sui fogli. Buonamici è sullo sfondo, dietro Selvaggia Lucarelli, vestita di rosso. Come si può notare, la giornalista del TG5 tiene dei fogli in mano.

Potrebbero essere una scaletta degli argomenti della serata, appunti personali o, in linea teorica, qualcosa di più strutturato: un testo da seguire, una traccia da non abbandonare.

Il mestiere e la curiosità

Sia chiaro: portare appunti in uno studio televisivo non è un reato. È anzi una prassi comune, soprattutto in ambienti dove improvvisare può essere rischioso.

Cesara Buonamici viene dal giornalismo ed è abituata a lavorare con testi e scalette. La sua presenza al Grande Fratello Vip rappresenta un vero e proprio esperimento di contaminazione tra mondi diversi, tra il giornalismo tradizionale e il reality televisivo