GionnyScandal ha pronunciato la celebre frase di Fabrizio Corona ‘adrenalina pura’. La reazione immediata di Francesca Manzini, visibilmente sorpresa e tesa, ha fatto intuire che ai concorrenti fosse stato chiesto di evitare riferimenti scomodi, confermando una linea precisa della produzione

Il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip non è passato inosservato, ma più che le prime dinamiche tra concorrenti a catturare l’attenzione è stato un dettaglio che ha fatto subito discutere: Ilary Blasi non ha salutato Alfonso Signorini.

Un’assenza che, per molti telespettatori, è apparsa insolita. Nel mondo della televisione, infatti, quando avviene un cambio di conduzione è consuetudine che chi subentra rivolga almeno un cenno o un saluto a chi ha guidato il programma fino a quel momento. Non è una regola obbligatoria, ma è qualcosa che negli anni è sempre accaduto, quasi come un passaggio simbolico.

La gaffe di GionnyScandal e la reazione di Francesca Manzini

A rendere il quadro ancora più interessante è stato un episodio diventato virale sui social. Durante un momento apparentemente leggero, GionnyScandal ha pronunciato la frase “adrenalina pura”, imitando il tono di Fabrizio Corona.

Una battuta che ha provocato una reazione immediata e piuttosto sorprendente: Francesca Manzini, visibilmente agitata, lo ha fermato dicendo: “Noo! Nooo! Non si dice quella frase!”. Subito dopo, uno sguardo rapido con Giovanni Calvario ha dato la sensazione che non si trattasse di una semplice gag sfuggita di mano.

Quel momento, breve ma intenso, ha colpito molti spettatori proprio per la sua spontaneità… o forse per la sua apparente mancanza di spontaneità.

Il sospetto di una linea precisa dietro le quinte

È proprio da qui che nasce un’ipotesi sempre più condivisa: e se non fosse stata una semplice dimenticanza? Se il mancato saluto di Ilary Blasi fosse invece il risultato di una scelta precisa?

La reazione della Manzini sembra suggerire che ci sia una certa attenzione — forse persino una direttiva — nell’evitare qualsiasi riferimento a Fabrizio Corona, ai suoi format come Falsissimo e alle polemiche recenti che hanno coinvolto Alfonso Signorini, inclusa la vicenda legata ad Antonio Medugno.

In quest’ottica, anche il silenzio iniziale della Blasi assumerebbe un significato diverso: non una distrazione, ma una decisione in linea con una strategia più ampia.

Quando il silenzio diventa una scelta comunicativa

Colpisce soprattutto la prontezza con cui Francesca Manzini ha cercato di correggere la situazione. Non tanto per il contenuto della battuta, quanto per la rapidità e la tensione percepita in quel momento.

È proprio questo dettaglio a far pensare che i concorrenti possano essere stati messi in guardia su determinati argomenti, considerati troppo delicati per essere affrontati in diretta. Una sorta di “zona rossa” comunicativa da evitare, anche per non alimentare polemiche esterne.