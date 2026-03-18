Il Grande Fratello Vip è tornato in prima serata su Canale 5 e sin dalla prima puntata (clicca QUI per il resoconto) non sono mancate le tensioni tra l’opinionista Selvaggia Lucarelli e la concorrente Alessandra Mussolini. Tra le due, esistono trascorsi piuttosto turbolenti, legati alla partecipazione della Mussolini a Ballando con le Stelle, dove non sono mancati scontri accesi.

La conduttrice Ilary Blasi ha aperto il confronto tra le due, evidenziando che la loro interazione sarà senza dubbio uno dei punti centrali dello show.

Il botta e risposta tra Lucarelli e Mussolini

È Selvaggia Lucarelli a prendere la parola: "Tra me e Alessandra le premesse ci sono". La Mussolini risponde subito: "Abbiamo dei trascorsi".

Una clip mostrata durante il programma ripercorre i momenti più tesi tra le due sulla pista di ballo, sottolineando un confronto che parte da un’ammissione di Alessandra Mussolini: "Io l'ho saputo dopo, ma non è che è una cosa… vediamo come ci si comporta".

La conduttrice Ilary Blasi ha quindi chiesto alla concorrente i motivi della sua antipatia nei confronti della giornalista. Alessandra Mussolini ha spiegato: "Diciamo una cosa, sono rimasta male perché delle volte uno deve avere anche un po’ di empatia. Quando mi sono sentita male, mi hanno stravolto in quella trasmissione, indebolita, svenuta, non è che lei ha mostrato alcun tipo di sentimenti. Questo non va bene".

Selvaggia Lucarelli ha replicato con fermezza: "Il problema è che quando sceneggi un po’ tutto, sei la regina delle sceneggiate come sei tu. Detto questo Alessandra, io ho molta curiosità di vederti qua dentro". Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

selvaggia lucarelli

La risposta di Mussolini non si è fatta attendere:"A me non piace perché diventa un cliché, sembra che tu abbia un dossier su tutti noi. Dici che sono la regina delle sceneggiate, sei proprio fuori, perché io dico sempre le verità in faccia".

Il confronto è continuato con Lucarelli che ha sottolineato: "Hai provato con la politica ed è andata male, hai provato col ballo ed è andata male, hai provato col canto, voglio vedere se riuscirai a renderti simpatica nella casa".

La gieffina ha replicato: "Hai provato? Guarda che nella vita si fanno delle scelte, sono stata trent’anni in politica, ho provato? Vedi di starci te!".

Alessandra Mussolini protagonista di un momento singolare nella Casa

Dopo la prima notte trascorsa all’interno della Casa, Alessandra Mussolini è stata protagonista di una scena che ha subito fatto il giro del web. L’ex parlamentare è stata ripresa dalle telecamere mentre si faceva la doccia, indossando un ombrellino per proteggere i capelli dal getto dell’acqua.