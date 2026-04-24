GF Vip, scoppia la lite tra Mussolini e Todaro: c'entra Francesca Manzini

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove le dinamiche tra i concorrenti si fanno incandescenti. Protagonisti dell’ultimo confronto sono stati Raimondo Todaro e Alessandra Mussolini, al centro di un acceso faccia a faccia nato dopo le nomination dell’undicesima puntata.

Perché Raimondo Todaro ha nominato Alessandra Mussolini

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, l’ex insegnante di Amici, Raimondo Todaro, ha deciso di fare il nome di Alessandra Mussolini. Una scelta che non è passata inosservata e che ha spinto l’ex politica a chiedere spiegazioni immediate.

Secondo Alessandra Mussolini, la motivazione data da Todaro sarebbe poco coerente, perché legata a un episodio che coinvolgerebbe una terza persona e non direttamente lui.

Il confronto diretto nella Casa del Grande Fratello Vip

Nel corso del chiarimento, Alessandra Mussolini ha lanciato una frecciata pungente: "Siete due persone distinte o siete diventati un’unica persona?". Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

raimondo todaro

Un riferimento ironico ma diretto al rapporto molto stretto tra Todaro e un’altra concorrente della Casa, con cui trascorrerebbe gran parte del tempo.

La discussione è poi proseguita con toni ancora più accesi. Alessandra Mussolini ha infatti rincarato la dose: "Tu non vivi la casa, parli soltanto con lei e non te ne rendi conto".

Nuovi equilibri e tensioni tra i concorrenti

Le parole della concorrente mettono in evidenza tensioni presenti già da diversi giorni all’interno del reality show di Canale 5. Secondo Alessandra, ogni concorrente dovrebbe vivere l’esperienza del Grande Fratello Vip in modo autonomo, senza creare coppie o alleanze troppo forti capaci di influenzare il gioco.