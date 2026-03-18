La prima puntata dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip si è trasformata in un vero e proprio show personale di Alessandra Mussolini, che ha continuato a far parlare di sé anche dopo la fine della diretta.

Tra polemiche, dichiarazioni senza filtri e momenti imbarazzanti, l’ex parlamentare è già una delle concorrenti più discusse di questa edizione.

Scontro con Selvaggia Lucarelli: “Sono partita!”

Uno dei momenti più accesi della serata è stato il confronto con Selvaggia Lucarelli, con cui la Mussolini aveva già avuto tensioni durante Ballando con le Stelle.

Dopo la puntata, convinta di non essere più in onda su Mediaset Extra, Alessandra Mussolini si è lasciata andare a un commento senza filtri: “A Selvaggia Lucarelli ho sbagliato a rispondere, ma non ce l’ho fatta… pensavo fosse più garbata e invece ha detto che non sapevo fare niente. E io sono partita!”.

L’ex parlamentare ha poi promesso un cambio di atteggiamento: “Da questo momento voglio essere brava e moderata. Se mi attaccherà ancora, non risponderò”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

selvaggia lucarelli

Il racconto del tatuaggio “segreto” di Alessandra Mussolini

Non solo polemiche: durante la cena con gli altri concorrenti, Alessandra Mussolini ha stupito tutti con una rivelazione decisamente inaspettata.

La concorrente ha confessato di avere un tatuaggio in una zona molto nascosta del corpo: “Mi volevo fare un bel tatuaggione! Se ha fatto male? Volevo morire! Dove? Lì! Tanto non ci sente nessuno…”.

La dichiarazione ha scatenato curiosità tra gli altri vip, tanto che qualcuno le ha chiesto di mostrarlo. Lei, però, si è rifiutata.

Richiamo in Confessionale: la diretta non finisce mai

Poco dopo il racconto, la produzione ha chiamato Alessandra Mussolini in Confessionale. Con ogni probabilità, le è stato ricordato che la diretta del Grande Fratello Vip continua anche dopo la fine della puntata ufficiale.