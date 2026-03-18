La prima puntata di Grande Fratello VIP 2026 ha dato ufficialmente il via a una nuova stagione ricca di emozioni, sorprese e primi colpi di scena. Tra ingressi spettacolari, tensioni immediate e nomination decisive, il reality è partito con un ritmo altissimo.

Gli ingressi dei concorrenti nella Casa

La serata si è aperta con i primi quattro VIP della Open House: Adriana Volpe, Renato Biancardi, Raul Dumitras e Ibiza Altea, che hanno avuto accesso anticipato alla Casa.

A seguire, nuovi concorrenti hanno varcato la Porta Rossa:

Raimondo Todaro

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Non sono mancati ingressi originali: Paola Caruso e Giovanni Calvario sono entrati attraverso una modalità segreta, svelando un’area nascosta della Casa.

Successivamente si sono aggiunti anche:

Dario Cassini

Barbara Prezia

Lucia Ilardo

Nicolò Brigante

I quattro hanno fatto il loro ingresso insieme dopo essersi conosciuti nel misterioso Secret Bar.

Spettacolo e intrattenimento in diretta

La puntata ha offerto anche momenti di spettacolo. Marco Berry ha stupito il pubblico con un’esibizione di mentalismo, mentre Francesca Manzini ha inaugurato un nuovo spazio chiamato “Il Localino”, destinato a diventare uno dei punti centrali per esibizioni e dinamiche tra concorrenti.

Prime tensioni e scontri nella Casa

Dopo poche ore dall’inizio del gioco, il clima si è già acceso. Sono emerse le prime tensioni tra i concorrenti, con caratteri forti e incompatibilità evidenti.

Sotto i riflettori: Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

adriana volpe

antonella elia

alessandra mussolini

raul dumitras

raimondo todaro

lucia ilardo

paola caruso

Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli , che tornano a confrontarsi dopo vecchi dissapori

e , che tornano a confrontarsi dopo vecchi dissapori Antonella Elia e Adriana Volpe, apparse subito distanti e in disaccordo

Dinamiche che promettono sviluppi nelle prossime puntate.

Gold Club: cos’è e chi ha vinto

Tra le novità di questa edizione c’è il Gold Club, un gruppo esclusivo di concorrenti con accesso alle aree più privilegiate della Casa.

Il meccanismo ha generato subito tensioni tra Antonella Elia e Adriana Volpe, con i VIP divisi in due fazioni.

Dopo un televoto flash, il pubblico ha decretato la vittoria di Adriana Volpe e del suo gruppo, che per questa settimana conquistano l’accesso esclusivo al Gold Club.

Nomination Grande Fratello VIP 2026: chi rischia

La puntata si è conclusa con le prime nomination, momento cruciale che segna l’inizio delle strategie di gioco.

I concorrenti in nomination sono:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Paola Caruso

Raul Dumitras

Renato Biancardi

Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato riceverà l’immunità, cambiando gli equilibri della Casa.