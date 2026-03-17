L’attesa è finita: la nuova edizione del Grande Fratello VIP sta per partire e, ancora prima del debutto ufficiale, arrivano già i primi pronostici degli scommettitori. Le quote iniziali delineano un quadro interessante, destinato però a cambiare rapidamente con l’ingresso dei concorrenti nella Casa più spiata d’Italia.
GF Vip 8: Adriana Volpe favorita alla vittoria
Secondo le prime stime, la grande favorita per il trionfo finale è Adriana Volpe, già protagonista del reality sei anni fa. Il suo ritorno non è passato inosservato e gli esperti la quotano a 2.00, segno di una fiducia molto alta nelle sue possibilità.
La sua esperienza televisiva e la capacità di gestire dinamiche complesse potrebbero rivelarsi decisive nel corso del programma.
I principali rivali: Renato Biancardi e gli altri concorrenti
A insidiare il primato della Volpe c’è Renato Biancardi, noto per la partecipazione a Ex on the Beach Italia, quotato a 5.00.
Subito dietro troviamo un terzetto molto competitivo, tutti a quota 9.00:
- Paola Caruso
- Raimondo Todaro, ex volto di Amici
- Francesca Manzini
Si tratta di profili molto diversi tra loro, ma con forte personalità e grande visibilità mediatica.
Argomenti
Outsider e possibili sorprese del GF Vip
Più distanti nelle quote, ma ancora potenzialmente pericolosi, troviamo:
- Gionny Scandal (12.00)
- Raul Dumitras, noto per Temptation Island (12.00)
A quota 25.00 spunta invece:
- Lucia Ilardo
Chiudono la classifica, tutti a 33.00, nomi comunque noti al pubblico:
- Alessandra Mussolini
- Marco Berry
- Giovanni Calvario
- Ibiza Altea
- Dario Cassini
Pronostici GF Vip: tutto può cambiare
Nonostante le quote iniziali offrano una prima fotografia della situazione, il Grande Fratello VIP è noto per i suoi continui colpi di scena. Dinamiche, alleanze e scontri possono ribaltare completamente i pronostici nel giro di pochi giorni.
Per questo motivo, la vera partita inizierà solo con la messa in onda delle prime puntate: il pubblico avrà un ruolo fondamentale nel determinare chi riuscirà ad arrivare fino alla vittoria finale.