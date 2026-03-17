La nuova edizione del GF Vip è ormai alle porte e già emergono i primi pronostici degli scommettitori. Al centro delle attenzioni c’è Adriana Volpe, che torna nella Casa dopo sei anni e viene indicata come favorita alla vittoria. Ma la concorrenza è agguerrita: tra i possibili ostacoli ci sono Renato Biancardi, protagonista di Ex on the Beach Italia, e un gruppo di concorrenti di spicco come Paola Caruso, Raimondo Todaro e Francesca Manzini. Anche rapper, ex protagonisti di Temptation Island e volti noti dello spettacolo potrebbero sorprendere, mentre gli scommettitori cercano di prevedere chi conquisterà il titolo finale. Tra colpi di scena e alleanze nella Casa, ogni previsione potrebbe essere ribaltata già nelle prime settimane del reality più seguito d’Italia