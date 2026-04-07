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Grande Fratello Vip, chi verrà eliminato? Il risultato dei sondaggi

Grande Fratello Vip, chi verrà eliminato? Il risultato dei sondaggi

Al Grande Fratello Vip si avvicina un televoto decisivo che potrebbe cambiare gli equilibri della Casa. Marco Berry, Ibiza Altea e Antonella Elia si giocano la permanenza nel reality show

(2 minuti di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

La tensione nella Casa del Grande Fratello Vip è ormai alle stelle. Durante l’ultima puntata, Ilary Blasi ha annunciato una novità importante: un televoto più ristretto del solito, con solo tre concorrenti in nomination. Una scelta che ha reso la sfida ancora più serrata e imprevedibile.

A giocarsi la permanenza nel reality sono Ibiza Altea, già reduce dalla sconfitta al televoto contro Raimondo Todaro, insieme a Antonella Elia e Marco Berry. Tre nomi molto diversi tra loro, che riflettono dinamiche e consensi altrettanto differenti.

Sondaggi televoto: Marco Berry il più a rischio

Guardando ai sondaggi online, il quadro sembra piuttosto chiaro, anche se non del tutto scontato. Il concorrente più a rischio eliminazione sarebbe Marco Berry, che raccoglierebbe meno preferenze rispetto agli altri due nominati.

Subito dietro troviamo Ibiza Altea, con uno scarto minimo che lascia comunque aperta la possibilità di un ribaltamento all’ultimo momento. Nettamente favorita, invece, Antonella Elia, che continua a godere di un forte sostegno da parte del pubblico.

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Un’eliminazione che potrebbe far discutere

Se davvero dovesse uscire Marco Berry, la decisione potrebbe non passare inosservata. Si tratterebbe infatti del quarto uomo consecutivo a lasciare il gioco, dopo Dario Cassini, il ritiro volontario di GionnyScandal e l’eliminazione di Giovanni Calvario.

Una sequenza che rischia di alimentare polemiche e interrogativi tra i telespettatori, soprattutto per l’equilibrio all’interno della Casa.

Il caso “perizoma-gate” accende la Casa

Ma il televoto non sarà l’unico tema caldo della prossima puntata. Ilary Blasi dovrà infatti affrontare anche il cosiddetto “perizoma-gate”, la prima vera polemica scoppiata tra i concorrenti.

Tutto è nato da un gesto apparentemente innocente di Blu Barbara Prezia, che ha regalato il proprio intimo usato a Renato Biancardi e Nicolò Brigante. Un episodio che ha però dato forza alle accuse di Ibiza Altea, la quale ha etichettato la coinquilina come “gattamorta”, scatenando discussioni accese sia nella Casa che sui social.

 

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