Notte di Pasqua infuocata al GF Vip: caos per un paio di mutandine, tensioni tra concorrenti e accuse incrociate

Una notte di Pasqua tutt’altro che tranquilla nella Casa del Grande Fratello Vip. La diretta notturna ha regalato ai telespettatori uno dei momenti più discussi di questa edizione: una lite accesa nata… da un paio di mutandine.

Il “gioco” di Blu Prezia scatena il caos

Tutto è iniziato con un gesto che doveva essere goliardico: Blu Prezia, confinata nel monolocale insieme a Paola Caruso, ha passato per gioco un paio dei suoi slip a Renato Biancardi e Nicolò Brigante.

Il siparietto, apparentemente innocuo, ha però scatenato una reazione a catena tra gli altri concorrenti, trasformandosi rapidamente in un acceso confronto.

La reazione di Lucia Ilardo e Ibiza Altea

Le prime a intervenire sono state Lucia Ilardo e Ibiza Altea, che hanno criticato duramente il comportamento di Blu, definendolo imbarazzante e irrispettoso, soprattutto considerando la presenza di un fidanzato fuori dalla Casa.

Le accuse sono state dirette e senza filtri, puntando il dito non solo sul gesto in sé, ma anche sul messaggio che potrebbe trasmettere all’esterno.

Il retroscena: la gelosia per Renato

A rendere il tutto ancora più esplosivo è il recente avvicinamento tra Lucia e Renato. I due, infatti, si sono già scambiati diversi baci e, nella notte tra venerdì e sabato, si sono nascosti sotto le coperte alimentando i sospetti del pubblico su una possibile intimità più profonda.

Non sorprende quindi che la reazione di Lucia sia stata interpretata anche come una manifestazione di gelosia. Argomenti grande fratello

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adriana volpe

Adriana Volpe difende Blu

A prendere le difese di Blu è stata Adriana Volpe, che ha invitato Lucia a non giudicare e a essere più onesta con sé stessa: secondo lei, il problema reale non sarebbe il gesto di Blu, ma il comportamento di Renato e il dispiacere di Lucia.

Scontro acceso tra Blu e Ibiza

La tensione è salita ulteriormente quando Ibiza ha attaccato Blu anche sul piano morale. La replica di Blu non si è fatta attendere, tirando in ballo la partecipazione di Ibiza al reality “Too Hot to Handle”.

Ibiza ha ribattuto con fermezza, sottolineando la differenza tra la sua esperienza e quanto accaduto nella Casa, evidenziando anche il contesto televisivo e la presenza di un pubblico più ampio.

Raul conferma indirettamente l’intimità

Nel frattempo, Raul, rispondendo a Lucia, avrebbe lasciato intendere che tra lei e Renato ci sia stata davvero un’intimità più profonda, aggiungendo ulteriore benzina sul fuoco.