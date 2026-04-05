GF Vip, Paola Caruso spara a zero su Antonella Elia e rivela: "Mi avevano avvisato su di lei"

Tensione altissima durante le nomination dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, dove Paola Caruso e Antonella Elia sono state protagoniste di un acceso confronto che ha fatto discutere pubblico e coinquilini.

Tutto è iniziato quando Paola Caruso ha definito la collega “viscida schifosa”, scatenando la reazione immediata di Antonella Elia, che ha replicato duramente: “Non ti permettere, ti do un ceffone”.

Paola Caruso accusa Antonella Elia: “Mi voleva colpire”

Nelle ore successive alla lite, Paola Caruso ha raccontato l’accaduto ad altri concorrenti, offrendo una versione molto più grave dell’episodio.

Secondo la gieffina, infatti: “Voleva darmi un cazzotto. Mi voleva colpire, mi ha minacciata, voleva alzare le mani contro di me”.

Il racconto nel tugurio con Blu Barbara Prezia

Durante la notte, Paola Caruso si è ritirata nel tugurio insieme a Blu Barbara Prezia, continuando a parlare a lungo di quanto accaduto con Antonella Elia.

Anche al mattino, la showgirl è tornata sull’argomento, ribadendo la propria versione e sottolineando la delusione nei confronti della coinquilina. Argomenti grande fratello

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Il riferimento al passato: il caso Valeria Marini

Nel suo sfogo, Paola Caruso ha tirato in ballo anche un episodio del passato, risalente al Grande Fratello Vip 4, quando Antonella Elia ebbe uno scontro con Valeria Marini.

Secondo la Caruso: “Io non dimentico la sua aggressione. Le ha tirato uno spintone che l’ha spostata di cinque metri, questo sì che è alzare le mani”.

Ha poi aggiunto dubbi su eventuali provvedimenti disciplinari: “Non ricordo se l’hanno squalificata o meno. Bisognerebbe chiederglielo”.

Le voci dall’esterno e le nuove tensioni nella Casa

La gieffina ha anche dichiarato di essere stata messa in guardia prima dell’ingresso nel reality: “Fuori da qui tutti mi hanno detto: ‘stai attenta che quella è aggressiva’”.