Dopo l’esperienza a Temptation Island, Lucia Ilardo si prepara a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip. L’influencer arriva con un bagaglio di pettegolezzi e nuove conoscenze che promettono di far parlare di sé sui social fin dai primi giorni.

In un’intervista rilasciata a SuperGuidaTV, Lucia ha svelato i motivi della sua partecipazione al reality e raccontato come la sua vita sia cambiata dopo le critiche ricevute durante l’esperienza a Temptation Island.

Il motivo della partecipazione al Grande Fratello Vip

Lucia Ilardo ha dichiarato: “Ho deciso di partecipare al Grande Fratello Vip soprattutto per farmi conoscere. In passato avevo partecipato a un reality a coppie, ma questa volta voglio dare alle persone la possibilità di conoscere chi sono realmente”.

La giovane ha spiegato che il reality le permette di mostrarsi per quello che è, al di là dei social e delle relazioni sentimentali.

Il rapporto con le critiche: un cambiamento importante

Dopo Temptation Island, Lucia ha vissuto momenti difficili a causa delle critiche ricevute. Ora, però, il suo approccio è cambiato: “Ho imparato a non leggere più i commenti con la stessa emotività. Oggi so che spesso le persone scrivono senza pensare all’effetto che possono avere”.

Amicizie e flirt: la verità su Lorenzo Spolverato

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile flirt tra Lucia Ilardo e Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello. Lucia ha chiarito: “Io e Lorenzo ci conosciamo da un corso di conduzione radiofonica. Tra noi c’è solo amicizia e simpatia. Quando sono usciti commenti negativi, lui mi è stato vicino come farebbe un vero amico”. Argomenti grande fratello

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Riflessioni sull’esperienza a Temptation Island

Lucia ha confermato che rifarebbe l’esperienza a Temptation Island, nonostante gli errori commessi: “Mi ha aiutato a capire meglio chi avevo di fronte e a intraprendere un percorso che sento molto mio, come la comunicazione con il pubblico e la conduzione radiofonica”.

L’ex Rosario Guglielmi: un capitolo chiuso

Riguardo al rapporto con l’ex Rosario Guglielmi, Lucia Ilardo ha dichiarato: “Ho fatto di tutto per recuperare, ma lui mi ha bloccata ovunque. Non ho nulla da elemosinare da nessuno. Se non vuole recuperare, va bene così”.

Lucia ha inoltre escluso qualsiasi possibilità di un confronto televisivo con l’ex: “Se avesse davvero voluto parlare, avrebbe potuto farlo ancora oggi. Io sono sempre stata disponibile al dialogo”.

Il sostegno della famiglia

La famiglia di Lucia Ilardo supporta con entusiasmo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2026. “Mamma, mia sorella e mio fratello sono contenti per questa opportunità, che rappresenta anche una forma di rinascita. Papà è felice ma un po’ preoccupato per come potrebbero essere percepite certe situazioni”.