La tensione tra Fabrizio Corona e Mediaset torna ad accendersi, alimentata da dichiarazioni rilasciate dall’ex re dei paparazzi durante alcune serate in discoteca. A far discutere è soprattutto la scelta dell’azienda di non fermare il Grande Fratello Vip e di riportarlo in onda con la conduzione di Ilary Blasi, una decisione che, secondo molti, Corona non avrebbe digerito.

Fabrizio Corona attacca Mediaset

Proprio in questo contesto, Fabrizio Corona ha lanciato un attacco frontale, usando toni particolarmente duri: “Non smetto fino a quando non faccio crollare Mediaset e la faccio spegnere, come loro hanno spento me”. Parole che hanno rapidamente fatto il giro del web, riaccendendo una rivalità mai davvero sopita.

Ilary Blasi nel mirino: ritorno allo scontro

Nel mirino dell’ex paparazzo è finita ancora una volta Ilary Blasi, con cui in passato era stato protagonista di un celebre scontro televisivo. Corona ha ripreso quel confronto, arrivando a definirla con lo stesso termine che lei utilizzò anni fa contro di lui: “caciottara”. Ma non si è fermato qui: ha infatti dichiarato di possedere alcune vecchie fotografie della conduttrice, minacciando di renderle pubbliche.

Le foto: nulla di scandaloso e già online

Una minaccia che, però, appare decisamente ridimensionata dai fatti. Quelle immagini, infatti, non solo non hanno nulla di scandaloso, ma circolano già da moltissimo tempo. Si tratta di scatti realizzati agli inizi della carriera di Ilary Blasi, quando cercava di farsi strada nel mondo dello spettacolo. Le foto sono state pubblicate anche nel 2022 dal settimanale DiPiù, accompagnate da un’intervista al fotografo Angelo Genovese, che le realizzò. Argomenti ilary blasi

grande fratello

Il racconto del fotografo Angelo Genovese

È stato proprio Angelo Genovese a chiarire il contesto, spiegando come si trattasse semplicemente di un lavoro fotografico in linea con il periodo: scatti in biancheria, con un’estetica “vedo/non vedo”, ma senza nulla di volgare o esplicito.

All’epoca, Ilary Blasi aveva già partecipato a Miss Italia e preso parte a qualche pubblicità, ma puntava a costruirsi una carriera più solida, anche come attrice. Quel servizio nacque proprio con questo obiettivo e fu poi utilizzato per un sito di viaggi, che cercava immagini sensuali ma eleganti per la propria comunicazione. Il compenso? Due milioni di lire e un viaggio tra Londra e Roma.

Provocazioni e nuovi progetti: “Falsissimo”

Nel frattempo, Fabrizio Corona continua a far parlare di sé anche per altre iniziative. Ha annunciato l’intenzione di iniziare uno sciopero della fame davanti al Tribunale di Milano, anche se i dettagli restano poco chiari.

Parallelamente, prosegue il lavoro sul suo progetto editoriale “Falsissimo”, che promette nuove inchieste e nuovi bersagli.