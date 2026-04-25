Il GF Vip non cresce: gli ascolti della dodicesima puntata, Rai 1 al comando

La dodicesima puntata del Gf Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, è andata in onda ieri sera tra conferme e numeri ormai consolidati. In studio, come opinioniste, la giornalista Cesara Buonamici e la scrittrice Selvaggia Lucarelli, al suo debutto sulle reti Mediaset.

Gli ascolti della puntata: i numeri Auditel

La serata ha registrato 1.888.000 spettatori, con uno share del 17%. Un risultato in linea con le ultime puntate del programma, che dopo un avvio più brillante ha progressivamente perso parte del pubblico iniziale.

Il ritorno del Gf Vip con Ilary Blasi aveva infatti debuttato con ottimi numeri, raggiungendo circa 2.146.000 telespettatori, ma le settimane successive hanno mostrato un andamento più debole, con dati compresi tra 1.672.000 e 2.024.000 spettatori.

Un trend che conferma un interesse stabile ma lontano dai risultati delle edizioni più seguite del passato. Argomenti grande fratello

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La sfida della serata: vince “Dalla strada al palco”

A conquistare la prima serata è stato il programma di Rai 1, “Dalla strada al palco”, condotto da Carlo Conti e Bianca Guaccero.

La trasmissione ha ottenuto 2.568.000 spettatori, pari a uno share del 18,8%, riuscendo così a superare la concorrenza di Canale 5.