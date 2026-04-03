Lucia Ilardo in lacrime al GF Vip: “Rosario mi manca, con lui avrei fatto un figlio”

Dopo essere stati tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi continua a far parlare. La coppia era uscita indenne dal falò di confronto, ma tutto è cambiato nello speciale Temptation Island e Poi: lui ha scoperto un tradimento con il tentatore Andrea e ha deciso di chiudere definitivamente la relazione.

A complicare ulteriormente le cose, la rivelazione di una notte trascorsa insieme dopo la rottura ha fatto saltare anche la possibilità per Rosario di salire sul trono di Uomini e Donne. Da quel momento, i due non sono più tornati insieme.

Il racconto di Lucia al Grande Fratello Vip

Nella casa del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo si è lasciata andare a confidenze con Raul Dumitras e Renato Biancardi, con cui ha instaurato un rapporto molto vicino. La gieffina ha raccontato di aver tentato più volte di riallacciare i rapporti con l’ex fidanzato: “Ci siamo lasciati la scorsa estate, poi ci siamo sentiti fino a settembre-ottobre. Ho provato anche a scrivergli una mail per dirgli che l’amore supera molte cose, ma lui ha preso le distanze”.

La delusione dopo l’intervista a Verissimo

Lucia ha spiegato di aver ricontattato Rosario anche dopo un’intervista rilasciata a Verissimo, dove aveva espresso il desiderio di tornare insieme: “Lui mi ha detto che anche lui aveva rilasciato un’intervista e che non mi sarebbe piaciuto quello che aveva detto”.

In quell’occasione, infatti, Rosario avrebbe dichiarato di non provare più nulla per lei, chiudendo definitivamente ogni possibilità di ritorno. Argomenti grande fratello

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Lo sfogo in lacrime: “Mi manca ancora”

Nel confessionale, Lucia Ilardo non è riuscita a trattenere l’emozione. Tra le lacrime ha confessato che il sentimento per Rosario non è del tutto svanito: “Era bello, dolce e sensibile. Amavo anche le sue fragilità. Ci sono momenti in cui mi manca ancora”.

La gieffina ha ammesso di avergli scritto persino recentemente, dopo aver visto sui social che lui non stava bene.

La confessione più forte: “Con lui avrei fatto un figlio”

Il momento più intenso arriva con una rivelazione molto personale. Lucia ha dichiarato senza esitazioni: “Mi piacerebbe che lui si rendesse conto di cosa ha perso, perché con lui avrei fatto un figlio”.