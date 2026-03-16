L’attesa per il nuovo Grande Fratello Vip è ormai agli sgoccioli e tra i protagonisti più discussi della vigilia c’è senza dubbio Alessandra Mussolini. Ospite oggi a Forum, il talk condotto da Barbara Palombelli, la futura concorrente ha già espresso le sue prime opinioni sui gieffini che si trovano già all’interno della Casa. E non sono mancate critiche pungenti.

Alessandra Mussolini critica i gieffini: “Disordinati e sbracati”

Durante l’intervista a Forum, Alessandra Mussolini ha raccontato di aver già osservato il comportamento di alcuni futuri coinquilini del Grande Fratello Vip, mostrandosi tutt’altro che entusiasta.

Secondo la Mussolini, nella Casa regnerebbe già troppo disordine e poca educazione. Nel mirino sono finiti Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Bianchetti e Ibiza Altea, accusati di comportamenti poco rispettosi.

“Li vedo un po’ troppo sbracatelli: uno quando sta in casa mica mette i piedi nudi così sul divano. Penso di no. Mi devo calmare! Non devo pensare di entrare e stare a casa mia”.

A rivelare il malumore dell’ex parlamentare è stata anche Barbara Palombelli, che ha raccontato un retroscena accaduto poco prima della diretta.

“Mentre stavamo provando e mettendo i microfoni, Alessandra si è lamentata del fatto che ha visto che i suoi futuri coinquilini mettono i piedi sul divano e che per questo sono maleducati”.

La polemica sul cibo: “Mangiano solo yogurt, io voglio la carbonara”

Tra i punti che hanno fatto discutere c’è anche il regime alimentare dei concorrenti già presenti nella Casa.

Alessandra Mussolini ha raccontato di essere rimasta sorpresa nel vedere alcuni gieffini nutrirsi quasi esclusivamente di yogurt.

“Questi mangiano solo yogurt! Ma si può mangiare yogurt dalla mattina alla sera? Io ho fame! Voglio una bella carbonara, una bella pizza fritta… Io so cucinare!”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Il problema del bagno al Grande Fratello Vip: “Ho portato un orinatoio”

Tra le preoccupazioni principali della futura concorrente c’è anche la gestione del bagno condiviso. Come noto, nella Casa del Grande Fratello Vip il bagno è uno solo per tutti i partecipanti.

Per questo motivo Alessandra Mussolini ha deciso di organizzarsi in anticipo con una soluzione decisamente singolare.

“Ho accettato di partecipare al Grande Fratello Vip perché mi hanno sconsigliato tutti di farlo e più mi dicono di non fare una cosa e più io la faccio. Però ho l’ansia del bagno unico per tutti, così mi sono dovuta attrezzare”.

L’ex parlamentare ha infatti rivelato di aver messo in valigia un vero e proprio orinatoio portatile. “Mi porto un arnese che ho, che è un orinatoio lungo con un tappo finale. Se ho un’emergenza uso quello”.

Un oggetto che, ha spiegato, le ricorda le trasferte calcistiche quando accompagna il figlio alle partite, dove spesso i bagni sono “alla turca”.

I look di Alessandra Mussolini nella Casa

Non solo polemiche e organizzazione pratica. Alessandra Mussolini ha parlato anche dello stile che porterà nella Casa del Grande Fratello Vip. L’idea è quella di puntare su un’immagine leggera e ironica.

“Sarò normale, qualche jeans e qualche piuma. Voglio essere piumata… voglio essere leggera, un po’ superficiale… Ce la farò?”.