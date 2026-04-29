GF Vip, Alessandra Mussolini minaccia di abbandonare la Casa: "Me ne vado, non ce la faccio più"

Altro che clima disteso e rilassato: quando il Grande Fratello Vip si avvicina alla finale, le dinamiche dovrebbero appiattirsi e lasciare spazio alla calma. Ma in questa edizione accade esattamente il contrario. Con soli nove concorrenti ancora in gioco, la tensione resta altissima e nelle ultime ore si è sfiorato il colpo di scena: Alessandra Mussolini ha minacciato di abbandonare definitivamente il reality.

Lite furiosa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

Tutto è iniziato con uno scontro acceso tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Dopo alcune frecciatine, la Elia è esplosa con parole durissime: “Ma basta dirmi che sono contro le donne. Comare, hai rotto! Stai zitta! Non rompere, mangia e stai zitta. Muta, vai a parlare in camera, vattene. Non ti sopporto più”.

Parole che hanno scatenato una reazione immediata nella Mussolini, visibilmente provata dalla situazione.

Lo sfogo in giardino: “Non è più un gioco”

Subito dopo il litigio, Alessandra Mussolini si è rifugiata in giardino, scoppiando in lacrime. Raggiunta da Lucia Ilardo, ha confessato tutta la sua frustrazione: “Non ce la faccio più, me ne vado. Non è più un gioco. Mi sono stufata. Volevo solo mangiare in pace e invece non mi dà tregua”.

Un momento di forte vulnerabilità, in cui la concorrente ha anche rievocato ricordi personali legati alla tensione familiare, spiegando quanto per lei sia importante vivere serenamente anche i momenti più semplici, come un pasto.

Decisione drastica: “Domani esco davvero”

La situazione non si è calmata nemmeno con l’arrivo degli altri coinquilini. A Raimondo Todaro, Francesca Manzini e Renato Biancardi, la Mussolini ha ribadito la sua intenzione: “Avete vinto, domani esco. Non posso più avvelenarmi lo stomaco. Non mi diverto più e sto male, quindi lascio tutto”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

Determinata, si è poi diretta in camera da letto iniziando a preparare le valigie, segnale concreto di una decisione ormai presa.

Il tentativo di mediazione fallito

Nonostante i tentativi di Lucia Ilardo di farla ragionare, Alessandra Mussolini è rimasta ferma sulla sua posizione: “No, ti prego, non ce la faccio più”.

Anche Raimondo Todaro, rientrando in Casa, ha confermato agli altri concorrenti la gravità della situazione, rivelando che la Mussolini era pronta a comunicare ufficialmente l’addio in confessionale.

Grande Fratello Vip: cosa succederà ora?

Il possibile abbandono di Alessandra Mussolini potrebbe cambiare completamente gli equilibri del gioco proprio a un passo dalla finale. Resta da capire se nelle prossime ore la produzione riuscirà a farle cambiare idea o se assisteremo davvero a un’uscita clamorosa.