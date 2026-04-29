GF Vip puntata del 28 aprile: Paola Caruso eliminata, chi è al televoto per la finale

Nella puntata di martedì 28 aprile del Grande Fratello Vip, il pubblico ha decretato l’eliminazione definitiva di Paola Caruso, che ha perso al televoto contro Lucia Ilardo. Un’uscita che arriva a pochi giorni dalla finalissima e che segna uno dei momenti più decisivi di questa edizione.

Paola Caruso lascia la Casa

L’ex Bonas di Avanti un altro! ha dovuto abbandonare la casa dopo un percorso fatto di alti e bassi. Già protagonista di una “finta eliminazione” nella puntata del 22 aprile, Paola Caruso aveva trascorso alcuni giorni isolata nel monolocale, per poi rientrare tra i concorrenti all’insaputa degli altri.

Questa volta, però, il verdetto è stato definitivo. Uscendo dalla porta rossa, ha dichiarato: “Magari potevo giocare un po’ di più su alcune cose, ma non sarei stata me stessa. Io sono così, nel bene o nel male”.

Nomination e televoto: chi sarà il prossimo finalista

Come di consueto, il momento delle nomination ha acceso tensioni e strategie tra i concorrenti ancora in gara. Al televoto per conquistare un posto diretto in finale sono finiti: Argomenti grande fratello

paola caruso

Alessandra Mussolini

Adriana Volpe

Lucia Ilardo

Francesca Manzini

Marco Berry

Raul Dumitras

Tra loro si nasconde il prossimo finalista: il concorrente più votato dal pubblico accederà direttamente all’ultima puntata.

Verso la finale: tensioni e strategie tra i Vip

Con la finale sempre più vicina, nella Casa il clima si fa sempre più competitivo. Le nomination diventano cruciali e ogni scelta può cambiare gli equilibri del gioco.

Il pubblico è ora chiamato a decidere chi merita un posto tra i finalisti: una scelta che potrebbe ribaltare completamente gli scenari e portare a un finale imprevedibile.