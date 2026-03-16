Durante i giorni di Open House del Grande Fratello Vip, i nuovi concorrenti hanno iniziato a conoscersi e a confrontarsi tra loro. Tra questi, Raul Dumitras ha catturato l’attenzione parlando apertamente della sua ex storica fidanzata, Martina De Ioannon.

Quando Renato, Adriana e Ibiza gli hanno chiesto come reagirebbe se la sua ex varcasse la porta della Casa, Raul Dumitras ha risposto con sincerità: “Per me non sarebbe né un piacere né un problema, l’ho totalmente superata”.

Il rapporto tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon

Raul Dumitras ha chiarito che il loro rapporto è ormai terminato: “Che rapporto c’è fra noi? Nessuno, è finita lì. Ci siamo incrociati a volte, ma ormai non c’è più nulla fra noi. Sono proprio tranquillo, sai quando la superi? Ecco, io l’ho superata”. Argomenti grande fratello

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Il gieffino ha aggiunto di aver capito di aver superato definitivamente Martina De Ioannon quando l’ha vista in televisione sul trono di Uomini e Donne e l’ha percepita come un’estranea: “Ho visto anche che ha fatto altri percorsi e li ho visti come se lei fosse un’estranea, lì ho capito che mi ero staccato proprio. Se entrasse, non sarebbe per me né un problema né un piacere. Nei miei confronti ha sbagliato e lo dirò sempre, ma la vita va avanti”.

La prima volta che Raul ha parlato di Martina

Questa non è la prima volta che Raul Dumitras parla della sua ex Martina De Ioannon. Già la prima sera al Grande Fratello Vip, aveva condiviso il suo percorso e i sentimenti provati, ricordando la sua esperienza a Temptation Island: “Là ho fatto il panico, ho spaccato tutto, ma perché ero entrato con la mia ex fidanzata ed ero molto innamorato”.