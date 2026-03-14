Ieri pomeriggio sono entrati nella nuova Casa del Grande Fratello Vip i primi quattro concorrenti ufficiali: Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi.

Prima esperienza in Casa: tende e bagno chimico

Gli inquilini trascorreranno i primi giorni in tenda nel giardino della Casa, in attesa dell’inizio ufficiale del programma, fissato per martedì 17 marzo. Durante questo periodo avranno a disposizione solo un bagno chimico.

Raul Dumitras racconta la sua esperienza a Temptation Island

Nei primi momenti di conoscenza con i nuovi compagni, Raul Dumitras ha subito fatto riferimento alla sua esperienza a Temptation Island e alla sua ex fidanzata Martina De Ioannon. Argomenti raul dumitras

adriana volpe

Il concorrente ha confessato di essere un po’ agitato in vista dell’ingresso nel reality, ricordando le sue sfuriate davanti alle telecamere: "Ho fatto il panico lì, ho sfondato il villaggio… infatti questi giorni che dovevo entrare qua… io lì ero entrato con la mia ex, le cose non andarono benissimo, poi io ero tanto innamorato quando entrai lì. Ho sfondato tutto, infatti in sti giorni mentre venivo qua mi dicevano 'in bocca al lupo, spacca tutto', forse non era il miglior consiglio!".

Come reagisce la produzione

Quando Ibiza Altea gli ha chiesto se la produzione intervenisse per calmarlo in situazioni simili, Raul ha spiegato: "Lì è registrato, poi vengono montate varie parti, non è che tutto il giorno mi svegliavo e spaccavo cose!".