Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziato con un piccolo imprevisto tecnico. Gli autori del reality avevano infatti annunciato un ingresso anticipato nella Casa per quattro concorrenti, previsto per le 17:00 di oggi, venerdì 13, da seguire in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Tuttavia, quando i fan si sono collegati puntuali all’orario indicato, sullo schermo è comparsa soltanto la scritta: “Tra poco il collegamento con la Casa del GFVip”. Il messaggio è rimasto visibile per oltre mezz’ora, alimentando curiosità e commenti sui social.

Diretta in ritardo: operai al lavoro nel giardino della Casa

Dopo una lunga attesa, la regia ha finalmente acceso la diretta sul giardino della Casa. Ma al posto dei concorrenti, gli spettatori si sono trovati davanti una scena inaspettata: alcuni operai stavano ancora montando l’erba sintetica in giardino.

Nonostante il ritardo e la situazione surreale, i profili social ufficiali del reality hanno continuato ad annunciare la diretta, spingendo migliaia di utenti a collegarsi comunque.

Adriana Volpe prima concorrente ad entrare: ingresso alle 18:18

La prima concorrente a varcare la famosa porta rossa è stata Adriana Volpe, ma soltanto circa venti minuti dopo le 18, quindi un’ora e venti minuti dopo l’orario previsto. Argomenti grande fratello

ilary blasi

adriana volpe

raul dumitras

L’ingresso non è avvenuto dalla porta principale della Casa, ma direttamente dal giardino. Una volta entrata, la nuova concorrente ha capito subito che la situazione non era quella che si aspettava.

Notte all’aperto per i concorrenti

Gli autori hanno infatti deciso di iniziare il reality con una sorpresa: l’intera Casa è chiusa a chiave. I quattro concorrenti arrivati in anticipo — Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi — saranno costretti a passare la notte in giardino, dormendo all’interno di sacchi a pelo.

Una partenza insolita che anticipa già il tono della nuova edizione del reality, il cui debutto ufficiale è fissato per martedì sera, con la conduzione di Ilary Blasi.