Il Grande Fratello Vip è pronto a partire e, tra indiscrezioni e nomi in arrivo, spunta un retroscena che coinvolge uno dei volti più chiacchierati della televisione italiana: Stefano De Martino.

Tra i concorrenti della nuova edizione del reality ci sarà anche Renato Bianciardi, cantante e creative manager napoletano, che secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe legato da una profonda amicizia con il conduttore di Affari Tuoi.

Il reality prenderà ufficialmente il via il 17 marzo, ma alcuni concorrenti entreranno nella Casa già qualche giorno prima, accendendo subito la curiosità del pubblico.

Grande Fratello Vip, il retroscena sull’amicizia con Stefano De Martino

A parlare del legame tra Stefano De Martino e Renato Bianciardi è stato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter. Il giornalista ha raccontato che i due si conoscerebbero sin dall’infanzia, condividendo un rapporto molto stretto.

“Si conoscono sin da bambini, anche se non hanno mai lavorato insieme”, ha spiegato Parpiglia.

Secondo il giornalista, Bianciardi sarebbe addirittura uno dei migliori amici di De Martino, anche se il conduttore non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche su questa amicizia.

Il retroscena aggiunge inevitabilmente interesse e curiosità attorno alla figura del futuro concorrente del reality. Se il rapporto fosse confermato, infatti, l’ingresso di Bianciardi nella Casa potrebbe portare aneddoti, ricordi e retroscena legati alla vita di De Martino, uno dei personaggi televisivi più seguiti del momento.

Chi è Renato Bianciardi, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip

Renato Bianciardi, napoletano classe 1993, è un artista dal profilo eclettico che si muove tra musica, moda e intrattenimento. Argomenti grande fratello

stefano de martino

Dopo aver studiato recitazione e aver lavorato come modello, ha intrapreso una carriera musicale caratterizzata da uno stile ironico e pop, riuscendo a ottenere visibilità soprattutto online.

Tra i suoi brani più noti ci sono:

“Pino Givenchy”

“Malessere”

“Stasera Sono Live”

“Super Mario”

Parallelamente alla musica, Bianciardi lavora anche dietro le quinte dell’industria discografica come creative manager presso la Do Up Agency, realtà attiva nel management e nella promozione di artisti, soprattutto nel settore della musica elettronica.

Ingresso anticipato nella Casa del Grande Fratello Vip

Il pubblico non dovrà aspettare la prima puntata del 17 marzo per conoscere meglio Renato Bianciardi.

Il cantante sarà infatti tra i primi quattro concorrenti a varcare la porta rossa già venerdì 13 marzo, insieme ad altri volti noti del cast:

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Questa scelta della produzione serve a scaldare i motori del reality e aumentare l’attenzione dei fan nei giorni che precedono il debutto ufficiale del programma.