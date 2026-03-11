Il Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, scalda i motori. Il reality andrà in onda a partire da martedì 17 marzo, ma i pettegolezzi sui concorrenti sono già iniziati. Nelle ultime ore, si è parlato di presunti scontri tra Antonella Elia e Paola Caruso, e dell’ipotesi che quest’ultima volesse ritirarsi ancor prima di entrare nella Casa.

Le indiscrezioni sul ritiro di Paola Caruso

Secondo alcune voci, rilanciate da Amedeo Venza, Paola Caruso avrebbe manifestato l’intenzione di ritirarsi dal reality a causa di presunte liti con Antonella Elia: “Non la sopporta”, ha scritto Venza sui social. Sempre secondo il gossip, la produzione sarebbe intervenuta per convincere la showgirl a mantenere l’impegno preso.

La smentita ufficiale di Paola Caruso

La replica di Paola Caruso non si è fatta attendere. Su Instagram, la showgirl ha pubblicato una storia mostrando una cenetta romantica con il compagno Fabio Talin e aggiornando i fan sui suoi prossimi impegni lavorativi. Ha confermato di essere diretta a Roma per le registrazioni di Avanti un altro, e ha dichiarato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip "piena di gioia".

Le emozioni di Paola Caruso prima del GF Vip

La quarantunenne ha recentemente parlato della sua partecipazione al reality durante un’intervista a Verissimo. Ha ammesso di avere la pelle d’oca all’idea di vivere questa esperienza, ma ha confessato che la sua principale preoccupazione riguarda il figlio Michele. Per affrontare meglio la lontananza, ha scelto di portare nella casa una foto che la ritrae insieme a lui.

Ora non resta che scoprire come Paola Caruso gestirà la convivenza con gli altri concorrenti nella casa più famosa d’Italia.