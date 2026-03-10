Martedì 17 marzo prenderà il via su Canale 5 la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Tra i concorrenti annunciati ufficialmente sulle pagine social del reality c’è anche Paola Caruso, pronta a tornare in televisione dopo un periodo personale particolarmente difficile.

L’ex Bonas di Avanti un Altro aveva raccontato con emozione le motivazioni che l’hanno spinta ad accettare la sfida del reality. Tuttavia, nelle ultime ore, sarebbe emersa una clamorosa indiscrezione: Paola Caruso starebbe valutando di ritirarsi dal programma ancora prima dell’inizio.

La motivazione di Paola Caruso: il pensiero del figlio Michele

Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo prima dell’ingresso nella Casa, Paola Caruso ha spiegato quanto la sua partecipazione al Grande Fratello Vip sia legata soprattutto all’amore per il figlio Michele.

“Ho la pelle d’oca adesso che l’hai detto. Ho il pensiero di mio figlio Michele, so che mi mancherà da morire. È lui l’affetto più grande della mia vita”.

La showgirl ha rivelato di essersi organizzata per affrontare la lontananza dal bambino: “Mi sono attrezzata con una foto che metterò sul comodino nella casa: non avendo il telefono, almeno potrò guardarlo”.

Il ritorno in tv: “Voglio mostrare la vera Paola Caruso”

La partecipazione al reality rappresenta anche un’occasione importante per raccontare una parte più autentica di sé.

Paola Caruso ha spiegato di voler sfruttare l’esperienza nella Casa per far conoscere al pubblico aspetti della sua personalità meno noti.

“Potrò dimostrare chi sono alle persone. Magari mi amano per alcuni aspetti ma non mi conoscono al 100%. Questa è l’occasione di far vedere la vera Paola. Voglio andare per quello e per Michele ovviamente”.

L’assenza del padre di Michele

Nel parlare della sua vita privata, Paola Caruso ha affrontato anche un tema molto delicato: il rapporto tra il figlio Michele e il padre. "Il papà di mio figlio Michele non c'è mai. Sono due anni che non lo sente. Sono rassegnata al fatto che non sarà mai nella vita del figlio".

La showgirl ha ribadito quanto il bambino rappresenti la priorità assoluta nella sua vita: “Amo mio figlio più di ogni altra cosa, voglio dargli il massimo”.

Un nuovo equilibrio accanto al fidanzato Fabio

Dopo anni difficili segnati dai problemi di salute del figlio, dalla perdita del suo cavallo e dalla scomparsa della madre, Paola Caruso sembra aver ritrovato serenità grazie al fidanzato Fabio.

La loro storia è nata in modo inaspettato, proprio grazie a un messaggio su Instagram inviato da lei. “Su suggerimento di una mia amica sono stata io a scrivergli su Instagram. Da lì abbiamo iniziato a parlare”.

Il primo incontro, però, è stato tutt’altro che romantico: “Il primo incontro lo abbiamo avuto in ospedale, perché ero tutta dolorante. Di solito ci si aspetta una bella cena, ma non è stato così. Eppure lui è rimasto lì, al mio fianco”.

Fabio le sarebbe stato vicino anche nei momenti più difficili: “Quando è venuto a mancare il mio cavallo, lui è venuto da me ed è stato con me tutta la notte in scuderia a -5 gradi”.

L’indiscrezione: possibile ritiro dal Grande Fratello Vip

Nonostante l’entusiasmo iniziale, nelle ultime ore sarebbe emersa una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, Paola Caruso avrebbe espresso la volontà di lasciare il reality prima ancora dell’inizio.

Il motivo sarebbe legato alla presenza di Antonella Elia. “Non sopporta Antonella Elia – ha scritto Venza –. In queste ore starebbero cercando di convincerla a restare”.

Al momento non ci sono conferme ufficiali dalla produzione del Grande Fratello Vip, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.