Manca meno di una settimana all’inizio del Grande Fratello Vip, che aprirà la sua porta rossa martedì 17 marzo. A guidare questa nuova edizione sarà Ilary Blasi, pronta a riportare leggerezza e ironia nel reality più chiacchierato d’Italia.

Ilary Blasi racconta la nuova edizione a Chi

In un’intervista al settimanale Chi, Ilary Blasi ha parlato delle novità di questa stagione e delle sue due compagne di viaggio: Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La conduttrice romana ha definito ironicamente Selvaggia la “cattiva” del trio: “Se i concorrenti devono avere paura? No, ma io sono buona, alla fine. Guarda che la cattiva è Selvaggia. Io sono felicissima di trovare lei e Cesara Buonamici, non le conosco ancora molto bene, avremo modo poi di ‘annusarci’ di più, però mi piace questo trio tutto al femminile, ognuna con una personalità diversa”.

Ilary Blasi ha anche sottolineato il valore del lavoro di squadra, pronto a coinvolgere le sue colleghe: “Sono una che fa squadra, mi appoggerò molto alle mie compagne di viaggio, proprio perché mi interessa il loro punto di vista. Posso dire? Viva le donne!”.

L’umorismo cinico di Selvaggia conquista Ilary Blasi

La conduttrice ha rivelato di apprezzare l’umorismo cinico di Selvaggia Lucarelli, che in passato non l’ha mai presa di mira: “Sono una delle poche a non essere mai finita sotto lo scanner della Lucarelli. Però devo dire che a me diverte tantissimo, ha quell’umorismo cinico che mi fa impazzire, perché non è banale e perché, in fondo, sono un po’ anch’io così”. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

Anche Selvaggia, nella sua newsletter, aveva espresso entusiasmo per questa collaborazione: “Mi piace l’idea che alla conduzione del GF Vip ci sia lei, donna autoironica con cui credo possa entrare in sintonia”.

Perché questa edizione sarà diversa

Secondo Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip sarà differente dalle precedenti edizioni di Alfonso Signorini:

Durata più breve : solo sei settimane

: solo sei settimane Focus sulla leggerezza : la conduttrice punta a raccontare le storie dei concorrenti senza scavare troppo nelle dinamiche delicate

: la conduttrice punta a raccontare le storie dei concorrenti senza scavare troppo nelle dinamiche delicate Minore drammaticità: “Io poi sono un po’ allergica alle storie drammatiche… Non mi piace mettere in difficoltà i vipponi”.

Ilary Blasi: leggerezza e rispetto dei concorrenti

Ilary Blasi conferma la sua filosofia di conduzione: “Il reality è fatto anche di storie, quindi ognuno porta la propria vita ed è giusto parlarne. Però sono anche un po’ pudica, nel senso che non mi piace andare a scavare troppo a fondo se quella persona è restia. Non mi piace metterla in una condizione di difficoltà. Ecco, su questo sono un po’ più trattenuta”.