La nuova edizione del Grande Fratello Vip prenderà il via martedì 17 marzo 2026, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, quest’ultima alla terza esperienza in questo ruolo.
Tuttavia, l’avventura inizierà ufficialmente qualche giorno prima: alcuni concorrenti entreranno nella Casa del GF Vip già da venerdì 13 marzo. Si tratta di Adriana Volpe, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi. Sarà possibile seguire i loro primi giorni ogni giorno sul sito ufficiale del GF Vip e su Mediaset Infinity.
Cast ufficiale del Grande Fratello Vip 2026
La nuova edizione promette grandi sorprese grazie a un cast variegato, composto da volti storici della televisione e influencer emergenti. Ecco i protagonisti principali:
- Alessandra Mussolini – Ex politica e volto televisivo molto noto; la sua presenza rappresenta una delle novità più sorprendenti di questa edizione.
- Adriana Volpe – Conduttrice con lunga esperienza in TV, già partecipante e opinionista del Grande Fratello.
- Antonella Elia – Showgirl degli anni ’90 e 2000, nota per il carattere diretto e le dinamiche accese in TV. Recentemente al centro dell’attenzione per un matrimonio saltato con Pietro Delle Piane.
- Blu Barbara Prezia – Modella e musicista, diventata famosa con il reality adventure Pechino Express.
- Dario Cassini – Attore e cabarettista, porta nel cast ironia e comicità.
- Francesca Manzini – Imitatrice e conduttrice radiofonica, nota per le parodie e per aver condotto Striscia la Notizia.
- GionnyScandal – Rapper e produttore musicale seguito da milioni di fan.
- Giovanni Calvario – Imprenditore romano, già noto per Love Is Blind Italia.
- Ibiza Altea – Modella italo-americana, conosciuta grazie a Too Hot To Handle Italia.
- Lucia Ilardo – Personaggio emerso da Temptation Island, nota per i tira-e-molla con l’ex Rosario.
- Marco Berry – Illusionista e inviato storico de Le Iene.
- Nicolò Brigante – Imprenditore e ex tronista di Uomini e Donne.
- Paola Caruso – Showgirl, ex “Bonas” di Avanti un altro!, con esperienza anche in L’Isola dei Famosi e Pechino Express.
- Raul Dumitras – Volto noto di Temptation Island, protagonista di una delle coppie più discusse.
- Raimondo Todaro – Ballerino e coreografo di Ballando con le stelle e insegnante di Amici di Maria De Filippi.
- Renato Biancardi – Cantante e content creator molto seguito sui social.