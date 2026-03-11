La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 prenderà ufficialmente il via martedì 17 marzo, ma quattro concorrenti entreranno nella Casa già da venerdì 13 marzo. Adriana Volpe, Ibiza Altea, Raul Dumitras e Renato Biancardi saranno i protagonisti dell’ingresso anticipato, dando il via alle prime dinamiche del reality. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, mentre il cast promette volti storici della televisione e influencer emergenti. Segui tutte le novità e i momenti esclusivi del GF Vip 2026 su Canale 5 e Mediaset Infinity.