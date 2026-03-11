Il nuovo Grande Fratello Vip sta per tornare su Canale 5 e cresce l’attesa per la nuova edizione del celebre reality. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il debutto è previsto per il 17 marzo, con un cast di Vip pronti a mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, Selvaggia Lucarelli ha raccontato le sue emozioni per questa nuova esperienza televisiva e ha parlato del rapporto con le sue colleghe.

Selvaggia Lucarelli: “Non lascio Ballando con le Stelle”

La giornalista ha rivelato di essere stata a lungo corteggiata da Mediaset, ma ha chiarito di non avere contratti in esclusiva per le sue partecipazioni televisive.

Da oltre dieci anni, infatti, Selvaggia Lucarelli è una giurata fissa di Ballando con le Stelle. Proprio parlando del programma, ha spiegato: “Non sto cedendo la paletta, sto facendo solo un’altra esperienza lavorativa. Del resto non penso si possa pretendere che, in un anno, partecipi a un solo programma”.

Lucarelli ha anche raccontato un curioso dettaglio sui suoi contratti con il programma di Rai 1: “Da dieci anni i miei contratti a Ballando si concludono sempre con l’ultima puntata e non so mai se sarò richiamata. Forse è una loro tattica. Come quei mariti che non ti sposano ma rimandano sempre, perché un domani potrebbero lasciarti e quindi non ti vogliono dare sicurezza”.

Il rapporto con Cesara Buonamici

Parlando della nuova esperienza al Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha raccontato di aver instaurato un buon rapporto con Cesara Buonamici.

All’inizio, ha confessato, pensava che la loro collaborazione potesse sembrare quasi una puntata di Ciao Darwin: “Quando mi hanno detto che avrei dovuto fare l’opinionista accanto a Cesara Buonamici ho pensato che potesse sembrare una puntata di Ciao Darwin: le ‘amazzoni Selvagge’ da una parte e le ‘ari-stocratiche Buonamici’ dall’altra”.

Poi però le due si sono conosciute meglio: “Con Cesara ci siamo conosciute e devo dire che, come spesso accade, gli opposti si attraggono e simpatizzano. Mi ha detto: ‘Sono quasi sempre d’accordo con te’. Lavorerò su quel ‘quasi’”.

Selvaggia Lucarelli elogia Ilary Blasi

Durante l'intervista, Selvaggia Lucarelli ha parlato anche della conduttrice Ilary Blasi, confessando di averla sempre stimata. "Per fare una citazione, Ilary è forse l'unica che non abbia mai criticato. Ho sempre un pregresso con tutti ma non con lei".

selvaggia lucarelli

ilary blasi

Secondo la giornalista, la forza della conduttrice è la sua autoironia: “Ho un’infinita stima per chi sa essere autoironico, soprattutto in questo ambiente di persone che si prendono tremendamente sul serio. Ilary ha quella leggerezza che a me manca completamente”.

I concorrenti storici del Grande Fratello che ha amato

Selvaggia Lucarelli ha anche ricordato alcuni personaggi storici del Grande Fratello che ha particolarmente apprezzato.

Tra questi ha citato Sergio Volpini, soprannominato “l’ottusangolo”, diventato celebre anche grazie alla Gialappa’s Band: “L’ho amato molto perché era involontariamente comico. Sono quelle figure che non esistono quasi più nei reality”.

Un altro nome importante per lei è Pietro Taricone, considerato una vera icona della televisione: “Ha segnato l’inizio di una nuova era televisiva. Molti dei personaggi che vediamo oggi nascono dall’impatto che ha avuto Taricone”.

Curiosità sul nuovo cast: interesse per Giovanni Calvario

Tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli ha rivelato di essere particolarmente incuriosita da Giovanni Calvario, ex protagonista del reality L’Amore è Cieco.

Parlando di lui ha dichiarato: “È stato uno dei personaggi più discussi dell’ultimo anno sul web. Mi riconosco in parte in lui perché è uno dei pochi usciti dall’era dei social completamente disinteressato al dissenso”.

Lucarelli ha poi aggiunto: “È diventato il ‘malessere’ a livello internazionale: non ho mai visto nessuno insultato in tutte le lingue. Nemmeno io sono arrivata a tanto, mi sono fermata all’Italia”.

Secondo la giornalista, proprio il suo carattere complesso lo rende uno dei concorrenti più interessanti della nuova edizione: “Non ha paura di essere anche sgradevole o cinico, anzi lo rivendica. Ha una personalità molto sfuggente e quindi è interessante su più livelli”.