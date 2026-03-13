Raul Dumitras è pronto a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip e iniziare una nuova esperienza televisiva. L’ex protagonista di Temptation Island è diventato noto al grande pubblico per la sua relazione con Martina De Ioannon, messa alla prova proprio nel celebre villaggio delle tentazioni.

Ora per lui si apre una nuova opportunità: entrare nella Casa più spiata d’Italia.

Raul Dumitras e Martina De Ioannon: la storia nata a Temptation Island

La relazione tra Raul Dumitras e Martina De Ioannon non si è conclusa nel migliore dei modi. Durante il falò finale di Temptation Island, infatti, i due decisero di separarsi definitivamente.

Dopo la rottura, Raul Dumitras non ha risparmiato alcune frecciate social nei confronti dell’ex fidanzata. Nel frattempo Martina De Ioannon ha proseguito il suo percorso televisivo partecipando a Uomini e Donne.

Vita privata e carriera di Raul Dumitras

Dopo la fine della relazione con Martina De Ioannon, il nome di Raul Dumitras è stato accostato ad alcuni presunti flirt. Tra questi anche quello con Cristina Ferrara, ex fidanzata di Gianmarco Steri e attuale compagna del cantante Aka7even.

Tuttavia, nessuna di queste relazioni è mai stata confermata ufficialmente.

Negli ultimi anni Raul Dumitras ha deciso di concentrarsi soprattutto sulla sua carriera da dj, lavorando nel mondo della musica e dimostrando grande passione per questo settore.

Grande Fratello Vip: una nuova sfida per Raul Dumitras

L’ingresso di Raul Dumitras nel Grande Fratello Vip rappresenta una nuova sfida professionale. L’ex concorrente di Temptation Island entrerà nella Casa già oggi insieme ad altri tre nuovi inquilini.

Il resto del cast, invece, farà il suo ingresso ufficiale durante la prima puntata in onda martedì 17 marzo.

Le parole di Raul Dumitras sui social prima di entrare nella Casa

Poco prima dell’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, Raul Dumitras ha risposto ad alcuni commenti dei fan sui social. Argomenti grande fratello

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A chi lo ha accusato di essersi montato la testa, ha replicato: “Questa è una cosa che ho letto e sentito spesso e secondo me non è vera. Semplicemente quando uno si diverte sembra che si sia montato o che mostri troppo quello che fa, ma io non credo sia così. Avremo modo di dimostrarlo”.

A un utente che lo ha definito una persona che non si prende troppo sul serio, ha risposto: “Grazie sì, è vero… devo dire che sono uno che scherza molto. Sono molto scherzoso e divertente, ma quando c’è da essere seri, sono anche super serio”.

Infine, a chi ha scritto che non sarebbe “così importante”, Raul Dumitras ha commentato con ironia: “Io ti dico che c’hai ragione, non c’è da fare tutto sto casino, non sono così importante. Però rimango sempre umilissimo e super carino con tutti”.

Il messaggio motivazionale di Raul Dumitras ai fan

Prima di iniziare l’avventura nel Grande Fratello Vip, Raul Dumitras ha pubblicato anche un lungo messaggio sui social rivolto ai suoi follower.

Nel post ha raccontato di essere sempre stato testardo e determinato fin da bambino, spiegando di aver sempre creduto nei suoi sogni: “Si è presentata per me una nuova esperienza, sono felice e mi sento fortunato. La vivrò con grande entusiasmo e determinazione”.

Ha poi chiesto il supporto dei fan durante la sua permanenza nella Casa: “Per un po’ non ci sarò con voi ma voi sarete con me. Avrò bisogno del vostro supporto”.

La presunta richiesta di Raul Dumitras agli autori del Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore è emersa anche un’indiscrezione riguardo Raul Dumitras.

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, il nuovo concorrente avrebbe chiesto agli autori del Grande Fratello Vip di non far intervenire la sua ex fidanzata Martina De Ioannon durante la sua permanenza nella Casa.

Il motivo? Non vorrebbe che l’ex compagna possa ottenere visibilità o vantaggi mediatici grazie alla sua partecipazione al reality.