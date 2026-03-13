Cresce l’attesa per il Grande Fratello Vip, il reality show che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste. La nuova edizione promette sorprese, tra cui l’inedita Open House, che permetterà a 4 concorrenti di entrare nella casa prima dell’inizio ufficiale del programma.
Grande Fratello Vip: l’Open House anticipa l’ingresso dei concorrenti
Una delle novità più attese di quest’anno è la Open House. Venerdì 13 marzo 2026, infatti, la porta rossa di Cinecittà si aprirà in anticipo per accogliere i primi quattro concorrenti:
- Adriana Volpe
- Raul Dumitras
- Ibiza Altea
- Renato Biancardi
Sarà un’occasione unica per i fan di seguire i primi momenti di convivenza nella casa più spiata d’Italia. L’ingresso sarà trasmesso su Mediaset Infinity e sui profili ufficiali del programma.
Grande Fratello Vip: data di inizio e protagonisti
La prima puntata ufficiale è prevista per martedì 17 marzo 2026 su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi affiancata dalle nuove opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare e stuzzicare i concorrenti.
Il cast del Grande Fratello Vip
I protagonisti della nuova edizione saranno:
- Adriana Volpe
- Antonella Elia
- Alessandra Mussolini
- Raimondo Todaro
- Dario Cassini
- Paola Caruso
- Francesca Manzini
- GionnyScandal
- Nicolò Brigante
- Lucia Ilardo
- Raul Dumitras
- Blu Barbara Prezia
- Ibiza Altea
- Giovanni Calvario
Come seguire il Grande Fratello Vip
Per non perdere nemmeno un momento, l’appuntamento è su Canale 5 a partire dal 17 marzo, mentre l’Open House sarà visibile da venerdì 13 marzo 2026 su Mediaset Infinity.