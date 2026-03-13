A cura di Annalisa Accardo

Cresce l’attesa per il Grande Fratello Vip, il reality show che segna il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste. La nuova edizione promette sorprese, tra cui l’inedita Open House, che permetterà a 4 concorrenti di entrare nella casa prima dell’inizio ufficiale del programma.

Grande Fratello Vip: l’Open House anticipa l’ingresso dei concorrenti

Una delle novità più attese di quest’anno è la Open House. Venerdì 13 marzo 2026, infatti, la porta rossa di Cinecittà si aprirà in anticipo per accogliere i primi quattro concorrenti:

  • Adriana Volpe
  • Raul Dumitras
  • Ibiza Altea
  • Renato Biancardi

Sarà un’occasione unica per i fan di seguire i primi momenti di convivenza nella casa più spiata d’Italia. L’ingresso sarà trasmesso su Mediaset Infinity e sui profili ufficiali del programma.

Grande Fratello Vip: data di inizio e protagonisti

La prima puntata ufficiale è prevista per martedì 17 marzo 2026 su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi affiancata dalle nuove opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare e stuzzicare i concorrenti.

Il cast del Grande Fratello Vip

I protagonisti della nuova edizione saranno:

  • Adriana Volpe
  • Antonella Elia
  • Alessandra Mussolini
  • Raimondo Todaro
  • Dario Cassini
  • Paola Caruso
  • Francesca Manzini
  • GionnyScandal
  • Nicolò Brigante
  • Lucia Ilardo
  • Raul Dumitras
  • Blu Barbara Prezia
  • Ibiza Altea
  • Giovanni Calvario

Come seguire il Grande Fratello Vip 

Per non perdere nemmeno un momento, l’appuntamento è su Canale 5 a partire dal 17 marzo, mentre l’Open House sarà visibile da venerdì 13 marzo 2026 su Mediaset Infinity