Il Grande Fratello Vip 2026 si prepara a tornare sulle reti Mediaset con una nuova edizione ricca di sorprese e novità. A condurre il reality show sarà Ilary Blasi, pronta a riprendere le redini del programma più spiato d’Italia, affiancata dalle opinioniste inedite Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, pronte a commentare ogni mossa dei concorrenti.

Quest’anno, una delle novità più attese è l’Open House, un’apertura anticipata della casa del Grande Fratello Vip, che permetterà a quattro concorrenti di entrare prima della messa in onda ufficiale. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi saranno i protagonisti di questa esperienza esclusiva, che sarà trasmessa venerdì 13 marzo 2026 su Mediaset Infinity.