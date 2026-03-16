All’interno della Casa del Grande Fratello Vip 8, le prime tensioni tra i concorrenti non tardano ad arrivare, e questa volta il motivo è… una semplice buccia di patata.

Ibiza Altea vs Raul Dumitras: il diverbio in cucina

La concorrente Ibiza Altea stava cucinando delle patate con la buccia quando Raul Dumitras le si è avvicinato, facendo un’espressione che la ragazza ha interpretato come una critica. Ibiza si è indispettita e ha deciso di allontanarsi immediatamente.

Poco dopo, Raul, notando il malumore della ragazza, ha tentato un chiarimento diretto, ma Ibiza ha mantenuto il suo punto di vista: "Non è la prima volta che mi fai le facce dietro. Ora vieni qui a dirmi che sei un ragazzo educato… sei educato quando vuoi!".

Raul Dumitras replica: "Sei troppo arrogante"

Di fronte alla fermezza di Ibiza, Raul ha sottolineato che la ragazza era un po’ troppo arrogante nel rifiutare qualsiasi tentativo di chiarimento. Argomenti raul dumitras

grande fratello

Ibiza, però, ha insistito, insinuando che il tentativo di Raul fosse solo una mossa a favore delle telecamere: "Fare tutta questa storia, questo teatrino di venire qua, per una buccia di patata… Se aspettavi 10 minuti, era tutto normale".

La concorrente, parlando con Renato Biancardi, ha precisato che si era stizzita, ma che la situazione sarebbe passata spontaneamente dopo pochi minuti, senza bisogno di un chiarimento.

Il confronto finale: comprensione reciproca

Nonostante la tensione iniziale, Raul Dumitras è tornato da Ibiza per ribadire che non aveva intenzione di mancarle di rispetto. Ibiza ha risposto: "Non è qualcosa che fai volutamente, è il tuo modo di fare. Va bene scherzare una o due volte, ma alla terza ti rispondo. Apprezzo che sei venuto qua, lo apprezzo, va bene".