Venerdì pomeriggio i primi quattro concorrenti della nuova edizione del GF Vip – Raul Dumitras, Ibiza Altea, Renato Biancardi e Adriana Volpe – hanno fatto il loro ingresso in Casa, iniziando subito a conoscersi e a scambiarsi confidenze.

Tra chiacchiere e primi commenti sui futuri coinquilini, non sono mancati i momenti di tensione e le prime sensazioni “a pelle” tra i gieffini.

La domanda scomoda di Renato Biancardi

Il primo a stimolare il dibattito è stato Renato Biancardi, che ha posto agli altri una domanda piuttosto delicata:

“Secondo te, con chi potresti essere meno affine tra quelli che sono entrati? È una domanda scomoda, dovete scomodarvi: è a pelle.” Argomenti grande fratello

raul dumitras

adriana volpe

antonella elia

Ibiza Altea e la sua prima impressione

La prima a rispondere è stata Ibiza Altea, che ha sorpreso tutti nominando Francesca Manzini: “Io un nome che, a pelle, non mi piace ce l’ho: Francesca. Tu, Adriana, mi sembri una donna da cui ho tanto da imparare: mi sei entrata molto nel cuore, soprattutto quando eravamo nella tenda. Le tue domande erano con un occhio di curiosità. Francesca, invece, la percepisco come… magari fuori, a fare un aperitivo, potremmo anche essere amiche, ma potrebbe essere una che giudica, quella tipologia di donna. Però è solo una sensazione a pelle, non lo so”.

Raul Dumitras e Renato Biancardi: primi scontri di personalità

Raul Dumitras ha poi chiesto a Renato Biancardi se potrebbe scontrarsi con lui durante il reality. Renato ha risposto negando, ma non senza puntualizzare: “Ho detto ‘può essere’, se tu fossi stato… tu comunque sei arrogante, però non sei cattivo”.

Dumitras, dal canto suo, si è mostrato sicuro di sé e ha escluso qualsiasi possibile conflitto con Nicolò Brigante: “Con Nicolò? Lo escludo, lo vedo più tranquillo rispetto a noi”.