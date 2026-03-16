La nuova edizione del Grande Fratello Vip si preannuncia già scoppiettante grazie al cast fisso formato da Ilary Blasi, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ieri, ospiti a Verissimo, le tre hanno raccontato i loro rapporti reciproci e le aspettative per il reality show più seguito della televisione italiana.

Ilary Blasi: “Viva le donne!”

Ilary Blasi ha dichiarato di essere felicissima di avere al suo fianco due professioniste che ammira profondamente. Sull’esperienza di Cesara Buonamici, ha detto: “L’ho sempre ammirata, fin dai tempi in cui si collegava con il Tg5 per annunciare la puntata serale del Grande Fratello Vip”.

Riguardo a Selvaggia Lucarelli, la conduttrice ha raccontato di stimarla molto e di trovarla anche simpatica: “Sono una che fa squadra, mi appoggerò molto alle mie compagne di viaggio, proprio perché mi interessa il loro punto di vista. Posso dire? Viva le donne!”.

Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli: tra stima e ironia

Quando il discorso è passato a Selvaggia Lucarelli, la giornalista ha spiegato il suo rapporto con Cesara Buonamici: “È una delle poche di cui non ho mai scritto niente di male, ma anche dovessi scrivere qualcosa di negativo su di lei, chissenefrega. Mi diverte tantissimo, ha quell’umorismo cinico che mi fa impazzire, perché non è banale. Mi diverte quando inzuppa il biscotto nelle storie, e se lo facesse anche con me, mi divertirei ad ascoltarla”.

Cesara Buonamici, dal canto suo, ha parlato di entrambe le colleghe: Argomenti grande fratello

ilary blasi

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Ilary Blasi : donna intelligente, positiva, simpatica, forte e determinata.

: donna intelligente, positiva, simpatica, forte e determinata. Selvaggia Lucarelli: polemista di professione, da cui si aspettano scintille nel reality.

Selvaggia Lucarelli, invece, ha speso parole d’elogio per Ilary Blasi:

“È una dei pochi personaggi dello spettacolo di cui ho sempre scritto bene, e questo è incredibile. Ha autoironia, autenticità e un senso unico dell’umorismo. Io e Ilary abbiamo la capacità di fare la battuta giusta al momento giusto, potremmo davvero palleggiarci le battute e divertirci”.

E sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip ha scherzato: “Da loro mi aspetto leggerezza e spero che i concorrenti non si prendano sul serio. Ovviamente sto mentendo, perché se si prendono sul serio ci divertiamo di più”.

Quando inizia la nuova edizione del Grande Fratello Vip

Lo start della nuova stagione è previsto per martedì sera, mentre venerdì ci sarà subito la seconda puntata.