Le premesse per la nuova edizione Grande Fratello Vip sono già esplosive. Alcune dinamiche, infatti, si sono innescate ancora prima dell’inizio ufficiale del reality, lasciando presagire tensioni e scontri nella Casa più spiata d’Italia.

Adriana Volpe anticipa l’ingresso nella casa del GF Vip

La prima mossa è arrivata da Adriana Volpe, entrata nella casa del Grande Fratello Vip quattro giorni prima dell’inizio ufficiale del programma. Durante queste prime ore di convivenza con alcuni concorrenti, la conduttrice ha parlato apertamente di Antonella Elia, descrivendola come una persona “complicata” e aggiungendo che sarebbe “anche una provocatrice”.

La replica social di Antonella Elia

La reazione di Antonella Elia non si è fatta attendere. Poche ore dopo le dichiarazioni di Adriana Volpe, l’ex protagonista di Non è la Rai ha pubblicato sui social un video piuttosto pungente.

Nel filmato ha dichiarato ironicamente: “Oggi più che mai mi sembra sempre più necessaria la meditazione”. Un messaggio che molti hanno interpretato come una frecciatina diretta alla futura coinquilina nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Elia attacca Adriana Volpe a Verissimo

La tensione è aumentata ulteriormente quando Antonella Elia è stata ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Durante l’intervista, la showgirl non ha risparmiato critiche alla sua rivale: “Io sono apertissima al prossimo, fino a che il prossimo sta a casa sua. Adriana è un serpente a sonagli. Lei mi convince che mi vuole bene e in realtà non le frega nulla di me. Io mi ero infatuata di lei perché pensavo fosse buonissima e dolcissima e non era così”.

La 62enne ha poi aggiunto con grande sincerità: “Purtroppo non sono cambiata in niente, sono sempre isterica. Io penso e dico tutto in automatico. Sarà molto dura, perché non mi freno”. Argomenti grande fratello

adriana volpe

antonella elia

Il precedente al Grande Fratello Vip 4

Alla base di questo forte risentimento ci sarebbero anche i vecchi attriti nati durante il Grande Fratello Vip 4. In quell’occasione, il rapporto tra Antonella Elia e Adriana Volpe si sarebbe incrinato definitivamente.

“Devo essere onesta. Non è che sia entusiasta di ritrovarla in casa. Al GF Vip lei mi ha tradito, questa volta non mi frega. Lei si era alleata con i miei nemici. Mi sono accorta che non eravamo affatto amiche. Vendetta! Io sono uno scorpione”, ha raccontato la Elia.

Grande Fratello Vip 8: primi scontri in arrivo?

Se queste sono le premesse, è facile immaginare che nella casa del Grande Fratello Vip il clima possa diventare incandescente già nei primi giorni.

Tra frecciatine, vecchi rancori e promesse di vendetta, i telespettatori si preparano a vivere una stagione ricca di tensioni, strategie e colpi di scena. E l’impressione è che questa rivalità sia solo l’inizio delle scintille nella casa del Grande Fratello Vip.