L’avventura di Renato Biancardi al Grande Fratello Vip è appena iniziata, ma il nuovo concorrente sta già attirando l’attenzione del pubblico. Insieme a Adriana Volpe, Raul Dumitras e Ibiza Altea, trascorrerà i primi giorni nella Casa in una sorta di “pre-ingresso” prima dell’arrivo ufficiale di tutti gli altri concorrenti previsto per martedì.

Poche ore prima di varcare la porta rossa, Biancardi ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv, dove ha raccontato qualcosa in più su di sé, sul suo percorso e sulle prime curiosità legate ai compagni di reality.

Renato Biancardi e la curiosità per Bluette Barbara Prezia

Tra le rivelazioni più interessanti dell’intervista c’è quella legata a una possibile simpatia all’interno della Casa. Renato Biancardi ha infatti ammesso di essere aperto all’amore e di non avere uno stereotipo preciso di donna.

“Se sono pronto a innamorarmi nella Casa? Io sono pronto a innamorarmi di chiunque! Non ho uno stereotipo preciso di donna. Certo, l’estetica conta, ma nella mia vita mi è capitato di dimenticare completamente l’aspetto fisico davanti al carattere di una persona”.

Il concorrente ha poi confessato che tra le partecipanti ce n’è una che lo incuriosisce particolarmente: Barbara Prezia, conosciuta sui social con il nome di Bluette.

“Devo dire che tra le concorrenti ce n’è una che mi incuriosisce molto: Barbara Prezia, che sui social si fa chiamare Bluette. È bellissima, ma da quello che vedo sembra anche una ragazza molto simpatica e talentuosa”.

Blu Barbara Prezia è una modella di origini albanesi, diventata nota al grande pubblico italiano per la sua partecipazione a Pechino Express qualche anno fa.

Renato Biancardi: “A Napoli mi fermano per le foto, ma non tutti sanno chi sono”

Nel corso dell’intervista, Renato Biancardi ha raccontato anche come è nata la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Quando è arrivata la proposta, ha spiegato di aver accettato immediatamente.

Il gieffino ha però sottolineato che la sua popolarità è molto legata al territorio: “A Napoli mi conoscono abbastanza e spesso mi fermano per una foto grazie al lavoro che faccio con locali e agenzie. Nel resto d’Italia, invece, sono meno noto”.

Secondo Biancardi, a riconoscerlo sono soprattutto gli appassionati di MTV o chi segue un certo tipo di musica e di ambiente legato al clubbing. Argomenti grande fratello

raul dumitras

adriana volpe

stefano de martino

All’inizio, leggendo i commenti sui social, si imbatteva spesso nella domanda: “Chi è questo?”. Un episodio lo ha fatto sorridere particolarmente: sotto un post del comico Dario Cassini ha notato lo stesso tipo di commenti.

“Ho pensato: ok, allora forse siamo tutti sulla stessa barca”.

Il rapporto con Stefano De Martino: “Siamo amici da anni, ma non d’infanzia”

Nei giorni scorsi il giornalista Gabriele Parpiglia, annunciando l’ingresso di Renato Biancardi nella Casa, lo aveva definito un amico d’infanzia di Stefano De Martino. Una definizione che il concorrente ha voluto chiarire.

“È vero che siamo amici da tempo e che è venuto anche al mio matrimonio, però non è vero che siamo amici d’infanzia”.

I due si conoscono da circa sei o sette anni e il loro rapporto è nato grazie ad amicizie in comune nel mondo del clubbing. Con il tempo il legame si è rafforzato e oggi i due sono rimasti molto legati.

La figlia e la distanza durante il reality

Tra gli aspetti più delicati della sua esperienza al Grande Fratello Vip ci sarà la lontananza dalla figlia. Renato Biancardi ha raccontato che la bambina vive con la madre dopo la fine del suo matrimonio.

Il concorrente ha spiegato di essere già abituato a periodi lontano da lei, ma ha ammesso che questa separazione potrebbe comunque essere la parte più difficile dell’avventura.

Allo stesso tempo, ha rassicurato i fan spiegando che la figlia seguirà il programma in televisione e che prima di entrare nella Casa hanno parlato a lungo della situazione.