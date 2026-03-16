I quattro nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip, entrati in sordina nella Casa lo scorso venerdì, stanno iniziando a conoscersi e le prime dinamiche iniziano già ad emergere. Tra curiosità, domande scomode e sensazioni “a pelle”, non sono mancati i primi momenti di tensione.

A rompere il ghiaccio è stato Renato Biancardi, che ha deciso a smuovere le acque tra i nuovi arrivati. Dopo aver fatto aprire Adriana Volpe su ciò che pensa davvero di Antonella Elia, il concorrente ha lanciato una domanda destinata a creare le prime frizioni nel gruppo.

La domanda scomoda di Renato Biancardi

Durante una conversazione tra i nuovi ingressi, Renato Biancardi ha chiesto senza troppi giri di parole: “Secondo te, con chi potresti essere meno affine tra quelli che sono entrati?”.

Una domanda diretta che ha messo subito in difficoltà alcuni concorrenti. Adriana Volpe e Raul Dumitras hanno preferito non esporsi, evitando di fare nomi. A quel punto, però, Renato ha insistito: “È una domanda scomoda, dovete scomodarvi: è a pelle”.

Ibiza Altea rompe il silenzio

Tra i presenti, l’unica a raccogliere la provocazione è stata Ibiza Altea, che ha deciso di rispondere apertamente facendo un nome preciso: Francesca Manzini; “Io un nome che, a pelle, non mi piace ce l’ho: Francesca Manzini”. Argomenti grande fratello

antonella elia

raul dumitras

adriana volpe

Subito dopo, Ibiza Altea ha voluto chiarire meglio la sua sensazione, sottolineando che si tratta soltanto di una percezione iniziale.

“Tu, ad esempio, Adriana, mi sembri una donna da cui ho tanto da imparare: mi sei entrata molto nel cuore, soprattutto quando eravamo nella tenda. Le tue domande erano sinonimo di curiosità”.

E poi ha aggiunto: “Francesca, invece, la percepisco come… magari fuori, a fare un aperitivo, potremmo anche essere amiche, ma potrebbe essere una che giudica, quella tipologia di donna. Però è solo una sensazione a pelle, non lo so”.