Ibiza Altea è tra i nuovi volti del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. La modella e influencer italoamericana torna in televisione dopo l’esperienza nel reality Too Hot To Handle Italia, disponibile su Netflix, programma che le ha dato grande popolarità presso il pubblico italiano.

La sua partecipazione segna un nuovo capitolo televisivo dopo una carriera tra moda, social e reality. In passato era stata annunciata anche tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma la sua partenza per l’Honduras venne annullata poco prima dell’inizio del programma.

Alle spalle, però, Ibiza Altea porta anche una storia personale molto difficile: sei anni fa ha perso il compagno Davide Pilotto, morto in un tragico incidente stradale e padre di suo figlio Angel Gabriel. La modella ha raccontato pubblicamente questo dolore per la prima volta durante il reality di Netflix.

Chi è Ibiza Altea: modella e influencer tra Stati Uniti e Italia

Eivissa Ibiza Altea, classe 1999, è nata ad Atlanta, negli Stati Uniti, prima di trasferirsi in Italia, a Vicenza, dove ha iniziato a costruire la sua carriera nel mondo della moda e dei social.

Il padre, Angelo Altea, è noto nel mondo dell’informazione ed è una figura di spicco del giornalismo sardo.

Oggi Ibiza Altea vive a Milano, dove lavora come modella e influencer. La sua notorietà televisiva è arrivata grazie alla partecipazione a Too Hot To Handle Italia, reality di Netflix che l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Ibiza Altea e la relazione con Daniele Iaia

Durante Too Hot To Handle Italia, Ibiza Altea ha conosciuto Daniele Iaia, con il quale è nata una relazione sotto gli occhi delle telecamere.

Tra i due è scattato subito un forte feeling, che li ha portati a continuare la storia anche dopo la fine del programma. La loro relazione è durata circa un anno, prima della rottura definitiva annunciata nel settembre 2025.

“Di lei mi ha colpito l’energia. Dodici mesi di puro amore, divertimento e follia”, aveva raccontato Daniele Iaia.

La separazione è arrivata a causa di divergenze caratteriali e stili di vita differenti. Lo stesso Iaia spiegò la fine della relazione con una metafora diventata virale sui social: “La relazione è come una pianta di basilico: se non l’annaffi si secca. E questo è stato il nostro caso”.

La tragedia: la morte di Davide Pilotto

Nell’agosto 2020, la vita di Ibiza Altea è stata segnata da un dramma: il fidanzato Davide Pilotto è morto in un incidente stradale, lasciando la modella sola con il loro figlio appena nato, Angel Gabriel.

Un dolore enorme che Ibiza ha imparato ad affrontare negli anni, come ha raccontato in uno sfogo pubblicato sui social.

“Ho scelto il sorriso per mio figlio, altrimenti non sarebbe cresciuto felice. Con Davide ci parlo ogni tanto, tra le nuvole… però ho mio figlio. Ce l’ho qui davanti”.

Oggi la modella continua a convivere con quel lutto, trovando forza proprio nel figlio.