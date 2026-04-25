GF Vip, Ibiza Altea attacca: “Non torno in studio, mi sento fuori posto”

Ibiza Altea torna al centro dell’attenzione mediatica con una decisione che sta facendo discutere il pubblico del Grande Fratello Vip. L’ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha infatti scelto di non presenziare più in studio durante le puntate del parterre degli eliminati, ad eccezione della semifinale e della finale.

La sua assenza aveva inizialmente fatto pensare a una possibile tensione con un’altra ex gieffina, Blu Barbara Prezia, ma la diretta interessata ha chiarito tutto attraverso alcune Instagram Stories.

“Non resto dove mi sento fuori posto”

Nel suo sfogo social, Ibiza Altea ha spiegato di non sentirsi a suo agio nello studio del programma: “Non resto dove cercano di farmi sentire fuori posto. Non sputo nel piatto dove ho mangiato, ma la mia tranquillità viene prima di tutto”.

L’ex gieffina ha aggiunto di non trovare più motivazione nel partecipare alle dirette settimanali: “Non ne vedo il senso. Farmi quattro ore di viaggio per arrivare lì e avere un’inquadratura non fa per me”.

La critica al programma: “Mi annoia”

Ibiza non ha nascosto un giudizio piuttosto netto sull’attuale edizione del reality: “Sarò capitata nella stagione sbagliata, ma non mi coinvolge. A parte semifinale e finale non mi vedrete”. Argomenti grande fratello

Secondo lei, l’unico elemento davvero interessante delle puntate sarebbe la presenza di Selvaggia Lucarelli, che definisce capace di rendere il programma più vivace e imprevedibile.

Una posizione condivisa anche da altri ex concorrenti

La scelta di Ibiza non è isolata. Anche il cantante GionnyScandal ha dichiarato che non parteciperà più alle puntate in studio fino alla finale, spiegando di essere impegnato con il suo nuovo album.

Nonostante ciò, ha confermato la sua presenza nell’ultima puntata: “Gli autori sono stati gentilissimi e mi hanno sempre invitato, ma ci sarò alla finale per salutare tutti”.