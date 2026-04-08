GF Vip, Rosario Guglielmi confessa: "Ecco perché io e Lucia Ilardo non abbiamo più alcun tipo di rapporto"

La tredicesima edizione di Temptation Island continua a essere ricordata tra i fan del reality, soprattutto per il percorso intenso della coppia formata da Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo. Dopo la fine della loro storia, l’interesse del pubblico non è diminuito, grazie anche alle recenti dichiarazioni rilasciate da Rosario sul podcast Lovecast.

Un percorso particolare a Temptation Island

La partecipazione di Rosario Guglielmi e Lucia Ilardo a Temptation Island 13 non è stata casuale: era stata Lucia stessa a proporre l’esperienza per salvare la loro relazione a distanza e sperare in una svolta che potesse portarli a convivere. Per smuovere il fidanzato, Lucia aveva persino deciso di avvicinarsi (apparentemente per gioco) a uno dei single nel villaggio. Questa scelta aveva portato a un confronto al falò e sembrava aver riavvicinato i due.

La rivelazione che ha cambiato tutto

Tuttavia, pochi giorni dopo il falò, un single ha contattato Rosario Guglielmi rivelando un rapporto più intimo con Lucia. La notizia ha segnato una svolta definitiva nella coppia: nonostante la volontà di Lucia di riprovarci, Rosario ha deciso di separarsi da lei, accettando poi anche la proposta di diventare tronista di Uomini e Donne.

Lucia Ilardo al GF Vip 8

Mentre Rosario si era visto sfumare la possibilità di sedere sul trono a causa della loro relazione ancora recente, Lucia Ilardo è oggi uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel reality di Canale 5, Lucia si è spesso lasciata andare a confessioni sul passato, incluso ciò che è successo con Rosario e sta vivendo un flirt ‘problematico’ con Renato Biancardi. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

La confessione di Rosario Guglielmi sul motivo del silenzio

Ospite del podcast Lovecast, Rosario Guglielmi ha spiegato per la prima volta perché non ha alcun tipo di rapporto con Lucia:

“Non ho mai ricevuto delle scuse sincere. Non mi interessa uno di quei ‘mi dispiace, però tu…’, perché quel però interferisce con delle scuse genuine. Non posso accettarlo. E questa è la ragione principale per cui oggi non ci sentiamo”.

Rosario ha aggiunto che, oltre alla dinamica che ha portato alla fine della relazione, ciò che lo ferisce di più è non aver sentito delle scuse autentiche da parte di Lucia. Nonostante siano stati insieme due anni e mezzo, segnati da sentimenti forti e da una relazione importante, la mancanza di un confronto reale ha definitivamente compromesso ogni possibilità di riavvicinamento.